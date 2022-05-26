نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإطلاله متميزة.. اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري في المنزل بدلاً من الذهاب للكوافير في المقال التالي

صبغ الشعر باللون الأحمر الناري، تبحث الكثير من الفتيات عن التجديد في مظهرها لكي يكون جذاب ومميز عن الآخرين، حيث تبحث عن ألوان الجديدة والتي تليق عليها وتجعلها جميلة وبشكل مختلف عن قبل، ومن المعروف يوجد العديد من الألوان الجذابة من بينهم اللون الأحمر الناري، لذلك يزداد البحث عن طريقة الحصول على هذا اللون والوصول إلى الدرجة التي ترغب بها كل فتاة، ويمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري من خلال هذا المقال. صبغ الشعر باللون الأحمر الناري يمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري من خلال الأدوات والخطوات التالية: الأدوات صبغة لون أحمر ناري.

أوكسجين تركيز 20% وتركيز 38%.

بلندر أي مادة سحب لون.

فازلين.

جوانتي.

وعاء بلاستيكي.

فرشاة.

فوطة جافة. طريقة الاستخدام يمكنك معرفة استخدام صبغة اللون الأحمر الناري للحصول على الدرجة المطلوبة من خلال الآتي: يتم ارتداء الجوانتي في اليدين حفاظاً عليها من لون الصبغة.

ثم يتم وضع الفازلين على أعلى الوجه والرقبة بالإضافة إلى الأذنين حتى لا يتأثر لون الجلد بالصبغة.

نذكر إذا كان شعرك لونه أسود أو بني غامق من الضروري تفتيح الشعر ثلاث درجات قبل استخدام الصبغة.

يتم وضع أربع ملاعق من مادة سحب اللون، ونضيف إليهم ثماني ملاعق من الأكسجين تركيز 30%.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

نحضر المكونات الخاصة بسحب اللون ونقوم بوضعها على الشعر بعيداً وعن الجذور بحوالي 3 سم، ثم يتم تغطية الشعر لمدة عشر دقائق، ومن ثم قومي بصبغ الجذور ونتركه حتى تصل إلى درجة الشعر.

يغسل الشعر جيداً بالماء ونقوم بتجفيفه.

نحضر الصبغة ونضيف إليها الأكسجين 20% ونقوم بتفريغها في وعاء ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نذكر أنك تحتاج إلى ثلاث عبوات أو أكثر وهذا يرجع إلى كثافة وطول الشعر.

يقسم الشعر إلى أربع أجزاء، ونقوم بوضع الصبغة من الأسفل إلى الأعلى مع مراعاة ترك مسافة من الجذور بحوالي 3 سم.

يتم ترك الصبغة لمدة ربع ساعة ثم يتم صبغ الجذور ونتركها لمدة نصف ساعة حتى نصل إلى درجة اللون المطلوب.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، ومن ثم يتم تجفيفه. عمر شويل - جدة لإطلاله متميزة.. اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري في المنزل بدلاً من الذهاب للكوافير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لإطلاله متميزة.. اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري في المنزل بدلاً من الذهاب للكوافير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.