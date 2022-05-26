طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولا بيكنج بودر في 3 دقائق فقط

بعض سيدات المنازل يبحثون عن طرق عمل خبز الطاسة في المنزل، وذلك لأنهم يفضلون صناعة الخبز في المنزل بدلا من شراء الجاهز، وذلك لان العيش يعتبر من الأساسيات التي تقدم مع كل وجبة يتم تناولها خلال اليوم، بالإضافة إلى أن الخبز المصنوع في المنزل يكون أكثر نظافة، كما أنه يكون صحيا أكثر، ولهذا نقدم لكم طريقة صنع العيش في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبدون استخدام خميرة إو بيكنج بودر.

طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل بطريقة سهلة

إعداد الخبز في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن لسيدة المنزل تحضيرها، وهناك أكثر من طريقة سهلة وسريعة، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت.

المكونات:

تحضير اثنان من كوب دقيق القمح.

وإحضار نصف كوب من الماء الدافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير