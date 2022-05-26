طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولا بيكنج بودر في 3 دقائق فقط

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بعض سيدات المنازل يبحثون عن طرق عمل خبز الطاسة في المنزل، وذلك لأنهم يفضلون صناعة الخبز في المنزل بدلا من شراء الجاهز، وذلك لان العيش يعتبر من الأساسيات التي تقدم مع كل وجبة يتم تناولها خلال اليوم، بالإضافة إلى أن الخبز المصنوع في المنزل يكون أكثر نظافة، كما أنه يكون صحيا أكثر، ولهذا نقدم لكم طريقة صنع العيش في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبدون استخدام خميرة إو بيكنج بودر.
طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل بطريقة سهلة
إعداد الخبز في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن لسيدة المنزل تحضيرها، وهناك أكثر من طريقة سهلة وسريعة، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت.
المكونات:
- تحضير اثنان من كوب دقيق القمح.
- وإحضار نصف كوب من الماء الدافئ للعجن.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير قومي بوضع كمية الدقيق.
ضيفي الزيت و الملح إلى الدقيق.
- وبعد ذلك يتم تقليب الخليط جيدا، لدمج المكونات مع بعضها.
- وبعد ذلك ضيفي الماء بشكل تدريجي على الخليط مع التقليب المستمر.
- بعد تقليب الخليط، قومي بعجنها جيدا بيديكي، وذلك للحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- في عجن الخليط اتركيه، وقومي بتغطيته بكيس حتى يرتاح، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة تقريبا.
- بعد مرور الثلث ساعة قومي بتقسيم العجين إلى كرات وقد تكون 10 كرات أو 12 كرة.
- بعد ما يتم تقسيمها كور، قومي بفرد كل كرة على شكل دائرة سمكها متوسط.
- وبعد تشكيلها، اتركيها جانبا لمدة 10 دقائق حتى ترتاح ولا تنسى تغطيتها كي لا تنشف.
- وفي مقلاة لا تلتصق بها العجين، ضعي الرغيف الأول على نار هادئة وحركيه قليلا.
- وبعد أن ينتفخ الخبز، قومي بتقليبه على الوجه الأخر، و حركيه لمدة دقيقتين.
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