النشا ومعجون الأسنان الرهيب: كنز رباني عظيم في تفتيح البشرة ٢٠٢٢

نقدم لكم النشا ومعجون الأسنان الرهيب ، الكنز الرباني في تفتيح البشرة، حيث يعرف تفتيح البشرة هو شغل البنات والسيدات الشغال، يحلمنا بشرة بيضاء صافية خالية من التصبغات، والخطوط ،والتجاعيد خصوصا جاء الصيف، والشواطئ ،والسباحة ،وأشعة الشمس القوية، فالان تمتعوا بجو البحر والسباحة. لا تخافي من أشعة الشمس جاءنا إليكم بهذا الماسك الرائع صحيح كنز رباني فهو يعمل علي التفتيح الفوري من أول استخدام وتحدي ،فيقوم هذا الماسك علي تفتيح وشد البشرة والقضاء علي التجاعيد، فإن المعجون لديه مكونات قادر علي تفتيح الأسنان أزاله الجير بها ، فما بالك لو اضافنا إليه النشا وزيت الزيتون فيعتبر هذا الماسك هو القنبلة في عالم التفتيح الفوري إليكم هذا المقال من موقع ثقفني نعرف من خلاله علي طريقة التحضير والاستخدام النشا ومعجون الأسنان الرهيب في تفتيح البشرة لكي تحظي أحسن النتائج المبهرة من هذا الماسك الرهيب وتحدي2022.

مكونات عمل النشا ومعجون الأسنان الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة وتحدي

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الماسك فهي سهلة وموجود في كل منزل وهي كما يلي:-

٣ملاعق من النشا.

٤ملاعق من زبادي.

١ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع ٤ملاعق من الزبادي وملعقة من معجون الأسنان ونقلب جيدا. ثم نضع ٣ملاعق نشا نخلطهم جيداً ليندمج المكونات ثم نقلبهم جيد. ونضع بعد ذلك ١ملعقة من زيت الزيتون ونقلب جيدا حتي يتجانس الخليط يصبح مثل قوام الأن أصبح الكريم جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

الآن سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل الجزء المراد تفتيحه حتي نتخلص من أي زيوت أو كريمات أو أتربة ليصبح الجزء المراد تفتيحه جاهز لاستقبال الماسك يفضل الماء الدافئ لتفتيح المسام.

ثم نفرد الكريم علي المنطقة نتركه ١٠ دقائق بعد ذلك نغسل الكريم سوف تذهلي من النتيجة وزيت الزيتون يمنحك ترطيب هائل لا تحتاجي إلى ترطيب بشرتك بعد الماسك وحصول علي نتائج وهمية وتحدي.

فوائد النشا ومعجون الأسنان الرهيب في تبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة النشا ومعجون الأسنان الرهيب لتبييض البشرة دون أي أضرار جانبية وهي كما يلي:-