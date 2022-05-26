وداعاً للسواد.. تاتو شفايف طبيعي ثابت طول اليوم بمكون واحد في مطبخك وإحصلي علي شفايف جذابة وردية

يعشق الكثير من السيدات والفتيات الاهتمام بأنفسهم وبمظهرهم الجمالي حيث نجد أن الخصول على الشفاه الوردية من مظاهر الجمال التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات حيث نجد أن الشفاه تتعرض لكثير من الجفاف والتقشير ويمكن أن تصاب بالفطريات ويكثر الاسمرار حول الشفاه وتصاب الشفاه باللون الرمادي لذلك سوغ نوضح طريقة تحويل الشفاه إلى اللون الوردي وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال

وصفة تحويل الشفاه إلى اللون الوردي

نجد أنه قام الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن كثير من الوصفات التي تقوم بعمل تاتو باللون الوردي وثم نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

زيت زيتون.

تنت أحمر.

فازلين.

طريق التحضير:

نحضر علبة ونضع به ملعقة من زيت الزيتون نضع عليها ملعقة التنت ونقلب المكونات جيدا.

ونضع ملعقة من الفازلين ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

تقوم بوضع الخليط على الشفاه ونتركه عشرين دقيقة ثم نقوم بغسله وتصبح الشفاه وردية اللون.

وصفة جوز الهند لتوريد الشفاه

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة فهي تحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نقطة دم غزال.

زيت جوز الهند.

نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط النشا مع ماء الورد لنحصل على قوام كريمي.

نضع نقطة دم الغزال عليهم مع التقليب المستمر.

ونضع ملعقة جوز الهند ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ونضع ملعقة جوز الهند ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس. نضع الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف ثم نقوم بتقشيره وبذلك نحصل على شفاه وردية رائعة.

طرق العناية بالشفاه

يجب على السيدات والفتيات أن يحرصن على العناية بالشفاه الخاصة بهم وذلك عن طريق ترطيبها دائم وسوف نوضح طرق العناية بها من خلال النقاط التالية..