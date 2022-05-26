دون الحاجة للكوافير أصبغي شعرك بنفسك باللون البني الفاتح بخلطة منزلية وبدون أي أضرار

صبغ الشعر بدرجة البنى الفاتح من الدرجات التى تناسب جميع ألوان البشرة سواء البشرة الفاتحة أو البشرة السمراء أو البشرة الخمرية فكل فتاة وسيدة تريد أن تظهر أمام الناس فى المناسبات والأعياد والأفراح بشكل جميل فالشعر هو الذي يبرز جمال الفتيات والسيدات فتلوين الشعر يغير من شكلهم إلى الأجمل والأحسن لذلك تقوم بالتوجه إلى مركز التجميل لصبغ وتلوين الشعر باللون البنى الفاتح، وبالفعل يكون الشعر لونه جميل، ولكن بعد مدة قصيرة يصبح الشعر جاف جدا ومقصف، ومنهم من يقوموا بشراء منتجات وصبغات صناعية تحتوى على مواد كيميائية فكل هذا يعمل على سقوط الشعر وظهور الشعر الأبيض في الرأس، ومن الممكن أن تسبب الصلع فكل هذه المنتجات خطرة لابد أن نتجنب وأن نبتعد عن هذه المنتجات، ولهذا تستخدم الفتيات مواد طبيعية وأمنه على الشعر فتقوم بإعدادها فى المنزل بأقل التكاليف وبطريقة سهلة، ومن هذه المواد البن المطحون وكاكاو خام وزيت الزيتون وزيت اللوز والزبادي، وسوف نقدم فى هذا المقال مكونات طريقة عمل خلطة لصبغ الشعر باللون البنى الفاتح.

مكونات طريقة عمل خلطة لصبغ الشعر باللون البنى الفاتح

صبغ الشعر من الأمور التي لا يمكن لأي سيدة أن تستغنى عنه نهائيا فمن الممكن أن نقوم بصبغه بالعديد من الألوان المختلفة فكل فتاة تبحث عن لون الصبغة التي تناسب لون البشرة، ويمكن أن نستخدم عدة طرق لصبغ الشعر فيمكننا أن نستعمل خلطة طبيعية أو صبغات كيميائية لتغيير لون الشعر ولكن الأفضل والصحي على الشعر هو إستعمال الخلطات الطبيعية.

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البن المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي

فرشاة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

طريقة عمل خلطة لصبغ الشعر باللون البنى الفاتح