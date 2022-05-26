كيفية عمل النمورة السوري بالخطوات وبكل تفاصيلها

كيفية عمل النمورة السوري تعتبر النمورة من الحلويات السورية المشهورة والمتعارف عليها في كثير من البلاد وخاصة مصر وبلاد الشام وتختلف المسميات من دولة إلى اخرى، فأنها تسمى في فلسطين والأردن بالهريسة، أما في مصر تسمى البسبوسة، حيث أنها من الحلويات المحبب تواجدها على سفرتك في شهر رمضان المبارك، حيث يحبها كل من الكبار والصغار لمذاقها الشهي المميز، رغم أنه يوجد اختلاف في طريقة اعدادها من بلد إلى اخرى إلا أنها رغم الاختلاف فهي تعتمد على مكونين أساسين لصنعها وهو السميد وجوز الهند، حيث أنها من الوصفات السهلة في تحضيرها ولا تأخذ وقت أو مجهود، حيث أنها من الوصفات المتميزة التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات، حيث يتم تزينها بالمكسرات سواء باللوز أو الصنوبر كما يمكن التعرف على طريقة عمل كنافة أصابع وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية عمل النمورة السوري.

كيفية عمل النمورة السوري

المكونات

3 كوب سميد.

½ 1 كوب سكر ناعم.

½ كوب سمن.

1 كوب جوز هند ناعم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

½ كوب زبادي.

1 كوب لوز.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه من الملح.

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ماء زهر.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير النمورة السوري

القيام باحضار حلة صغيرة على نار متوسطة ويوضع بها السمنة والزبدة لاذابتها. ثم احضار بوله عميقة كبيرة يتم وضع السميد بها مع السمن والزبدة المذابة ويتم خلطهم بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها. يتم إضافة السكر والملح والبيكنج بارود فوق نصف كوب من اللبن ويحرك الخليط ثم يوضع فوق خليط السميد والزبدة والسمنة. القيام بتحمية الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية يتم تسويتها مثل البسبوسة. ثم سكب خليط النمورة في صينية الفرن وتسوية سطحها ليصبح متساويا وناعما ثم اتركها لمدة ثلاثين دقيقة. ثم تزين النمورة من الأعلى باللوز المقشر. يتم وضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تصبح أطرافها بنية. ثم توضع على الشواية حتى تتحمر من الأعلى وتحتاج لمدة خمس دقائق. يتم تركها حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي الفاتح. القيام باخراج الصينية من الفرن وتقطع مباشرة ثم يرش عليها القطر.

تحضير الشربات