نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل المسقعة البلدى علي أصولها المصرية بمقادير سهلة وبسيطة في المقال التالي
من المأكولات الشعبية اللذيذة والمحببة هي المسقعة حيث أنها تتميز بطعم شهي جدا وعادة نقوم بتقديمها مع الأكلات الشعبية مثل البطاطس المقلية والفول والطعمية وغيرهم، ومن الممكن أن يتم عمل المسقعة بأسهل طريقة فهي لا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير لتحضيرها وأيضا المكونات التي تحتوي عليها قليلة وبسيطة ويمكن أن تكون متوافرة في أي بيت، فقد تتكون المسقعة من البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر والطماطم والثوم وغير ذلك.
فهي تعد من الأكلات الإقتصادية الغير مكلفة، وأن هذه الأكلة تكون مليئة بالعناصر الغذائية وتفيد الجسم بشكل كبير نظرا لأن مكونها الأساسي هو الباذنجان فهو غني جدا بالبروتينات والحديد وغير ذلك العديد، ويمكن أن نقوم بالكثير من الأصناف بإستخدام الباذنجان غير المسقعة فقد توجد له أنواع كثيرة فمنه الباذنجان الرومي والباذنجان صغير الحجم ويكون لونه أبيض أو أسود.
مكونات المسقعة المصرية
- نصف كيلو من الباذنجان الأسود الرومي.
- ثمرتان من الطماطم.
- أربع حبات من الفلفل الأخضر.
- حبتان من البطاطس.
- أربع فصوص من الثوم.
- ربع كوب صغير من الخل الأبيض.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- رشة من الفلفل الأسود والسكر.
طريقة عمل المسقعة المصرية
- يتم قلي كلا من الباذنجان والبطاطس والفلفل الأخضر حيث نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت.
- ثم يتم غسل الباذنجان وتقطيعه على شكل مربعات متوسطة الحجم وقومي بقليها وبعد ذلك يتم تقشير البطاطس وغسله بالماء وتقطيعه بنفس شكل مربعات الباذنجان.
- ثم نضعه في الزيت ويتم قليه وقومي بعد ذلك بقلي الفلفل الأخضر بشرط أن يتم غسله أولا وتجفيفه ونضع كلا منهم في طبق.
- ونقوم بوضع إناء على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت ونضيف أربع فصوص من الثوم المهروس وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ويتم تقليبهم مع بعض وعند تغيير لون الثوم نضع ربع كوب صغير من الخل الأبيض ونقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود.
- ثم نضع مكعبات الطماطم والكمون ونستمر في التقليب لتسوية الطماطم قليلا وبعد ذلك قومي بوضع البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر الذي تم قليهم.
- ونقوم بتقليبهم مع بعض ونتركهم على النار لتسوية جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نرفعها من على النار ونحضر طبق مناسب للتقديم.
- ويتم وضع المسقعة في الطبق ونضيف إليها رشة من البقدونس للتزيين وتقدم بهذا الشكل.
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