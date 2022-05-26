خطوات عمل المسقعة البلدى علي أصولها المصرية بمقادير سهلة وبسيطة

من المأكولات الشعبية اللذيذة والمحببة هي المسقعة حيث أنها تتميز بطعم شهي جدا وعادة نقوم بتقديمها مع الأكلات الشعبية مثل البطاطس المقلية والفول والطعمية وغيرهم، ومن الممكن أن يتم عمل المسقعة بأسهل طريقة فهي لا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير لتحضيرها وأيضا المكونات التي تحتوي عليها قليلة وبسيطة ويمكن أن تكون متوافرة في أي بيت، فقد تتكون المسقعة من البطاطس والباذنجان والفلفل الأخضر والطماطم والثوم وغير ذلك.

فهي تعد من الأكلات الإقتصادية الغير مكلفة، وأن هذه الأكلة تكون مليئة بالعناصر الغذائية وتفيد الجسم بشكل كبير نظرا لأن مكونها الأساسي هو الباذنجان فهو غني جدا بالبروتينات والحديد وغير ذلك العديد، ويمكن أن نقوم بالكثير من الأصناف بإستخدام الباذنجان غير المسقعة فقد توجد له أنواع كثيرة فمنه الباذنجان الرومي والباذنجان صغير الحجم ويكون لونه أبيض أو أسود.

مكونات المسقعة المصرية

نصف كيلو من الباذنجان الأسود الرومي.

ثمرتان من الطماطم.

أربع حبات من الفلفل الأخضر.

حبتان من البطاطس.

أربع فصوص من الثوم.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود والسكر.

طريقة عمل المسقعة المصرية