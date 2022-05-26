اصنعي الكفتة البانيه على أصولها بطعم لذيذ وروعة

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الكفتة البانيه ، من الأكلات المشهورة والمعرفة تمتاز بمذاق رائع ولذيذ جداً يعشقه الكبار والصغار فهي من الأكلات المحببة لدي الكثير، تعتبر مكوناتها سهلة ومتوفرة داخل كل منزل وتتميز بطريقة تحضير سهلة جداً، تجعلنا نستمتع بتحضيرها أكثر من مرة، فهي من الأكلات السريعة التي يرغب في تحضيرها العديد من الأشخاص تمتاز بقوام مقرمش من الخارج ونكهة وقوام رائع من الداخل، يمكن تقديمها مع أطباق مختلفة من أشهرها الأرز أو المكرونة بجانب لعديد من الأطباق مثل السلطة أو أنواع الصوص المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم كم متابعينا الكرام طريقة عمل الكفتة البانيه بطريقة سهلة جداً وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل الكفتة البانيه بالمنزل
تتكون الكفتة من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ
- كيلو لحمة مفرومة.
- نصف كوب أرز مسلوق.
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
للتغطية
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من البقسماط الناعم.
- نصف كوب نشا.
- 3 بيضات.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
من خلال خطوات سهلة يمكننا إعداد الكفتة البانيه وهي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء عميق وكبير ونضع فيه اللحمة المفرومة ثم نضيف إليه الأرز والبصلة المفرومة والبقدونس ثم نبدأ بعجن المكونات جيداً.
- ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ورشة السكر ونستمر في العجن جيداً، حتى تمتزج جميع المكونات مع اللحمة وتصبح كالعجينة.
- نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كرات بيضاوية الشكل أو على شكل أصابع متوسطة الطول.
- ثم ترص في طبق بجانب بعضها، ثم توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تتماسك.
طريقة تغليف الكفتة
- لتغطية الكفتة نقوم بإحضار طبق ثم نضع به البيض ونخفق جيد بواسطة شوكة الطعام ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
- ثم نحضر طبق آخر ونضع به كوب الدقيق، ثم نحضر طبق أخير ونضع فيه البقسماط مع النشا ونخلطهم جيداً مع بعضهما البعض.
- نقوم بإخراج الكفتة من الثلاجة ثم نقوم بتغطية الكفتة نضع قطعة الكفتة في الدقيق، ثم توضع في البيض ثم بعد ذلك يتم تغطيتها بخليط البقسماط والنشا.
- ثم تكرر نفس الخطوة السابقة مع باقي قطع الكفتة، ثم ترص في طبق وتترك جانباً لمدة عشر دقائق دال الثلاجة حتي تتماسك.
- بعد ذلك نحضر مقلاة عميقة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضع بها كمية زيت غزيرة ونتركها حتى تسخن تماماً.
- ثم نضع الكفتة في الزيت الساخن ونتركها حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي.
- تخرج من المقلاة وتوضع على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.
- ثم ترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس ثم تقدم الكفتة البانيه بجانب المكرونة أو غيرها على حسب الرغبة وتقدم بألف هنا وشفاء.
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