طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والنتيجة مذهلة

تسعى جميع النساء للحصول على شعر ناعم أملس، بسبب مظهره الجذاب والأنيق، وتوجد العديد من الفتيات إلى تصفيف شعرهن بشكل يومي، وأحيانا تلجأ إلى استخدمات مستحضرات صناعية لفرد الشعر، مما يلحق الأذى بالشعر ويجعله يتساقط ويتقصف فيما بعد، ولذلك أردنا أن نقدم لكي اليوم منتجات طبيعية من المنزل لفرد الشعر بكل سهولة ويجب عليكي المداومة على استخدامها لكي تحصلين على أفضل النتائج.

طريقة عمل كيراتين طبيعي من المنزل لفرد الشعر

قناع الليمون مع جوز الهند: يعمل خليط الليمون مع جوز الهند على جعل الشعر أملس وناعم، وستلاحظين الفرق من المرة الأولى لاستخدامه، يجب أن نحضر ربع كوب من حليب جوز الهند، ملعقة من عصير الليمون، نخلطها مع بعضها بشكل جيد، ونضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو. قناع الحليب مع العسل: يساعد هذا الخليط على فرد الشعر وجعله أملس ورطب، حيث يحارب العسل تجاعيد الشعر، بجانب أن الحليب يساعد على التخلص من تقصف الشعر، فقط احضري ربع كوب من الحليب، ملعقتين من العسل، ونمزجهم معا جيدا، ندلك الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف، ويترك نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. قناع البيض ولبن الزبادي: يعمل البيض على تقوية وترطيب الشعر لأنه يحتوي على البروتينات والدهون، ويعمل اللبن على ترطيب الشعر وحمايته من التقصف.

المكونات

نحضر صفار بيضة واحدة.

ستة ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط صفار البيض مع بعضهما حتى يمتزجوا جيدا.

نضع الخليط على الشعر ونغطيه حتى يصبح دافئ، ليمتص الشعر جيدا البروتين.

يترك القناع على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل بالماء البارد جيدا.

4.قناع الأفوكادو والمايونيز: يحتوي المايونيز على البروتين اللازم لتغذية الشعر، والأفوكادو يساعد على ترطيب الشعر وفرده، نحضر حبة من الأفوكادو ونهرسها ونضيف لها ملعقة كبيرة من المايونيز، وندلك الشعر جيدا بهذا الخليط، يترك لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو.