طريقة جديدة لعمل نوعين من الجلاش الحلو والحادق في اقل وقت

يعتبر الجلاش من أشهر الحلويات الشرقية والذي يدخل في العديد من الوصفات سواء كان صنف حلو أو حادق فهو عجينة مرنة تصلح لعمل الحلويات والأكلات اللذيذة في نفس الوقت.

ويعد بطرق كثيرة مختلفة ويفضله الجميع في كلتا الحالتين حادق أم حلو واليوم سوف نقدم وصفتين للجلاش وصفة حلو ووصفة حادق.

طريقتين لعمل الجلاش الحلو والمالح بسهولة

تصوير من الطرق التي يمكن تجهيزها لصناعه انواع مختلفه من المحاشي للجلاش ومنها طريقه لصنع حلوه جلاش الحلو وطريقه اخرى لصنع الجلاش الحادق.

مكونات تحضير الجلاش الحلو الملفوف:

لفة من الجلاش بوزن نصف كيلو. نصف كوب من السمنة المذابة. ربع كوب من الزبيب. ربع كوب من السوداني المجروش. ربع كوب من جوز الهند. ربع كوب من الفستق المجروش. ربع كوب من اللوز المجروش. 2 كوب من الشربات الساخن.

طريقة تحضير الجلاش الحلو الملفوف:

في وعاء عميق نضيف الزبيب والسوداني المجروش وجوز الهند الناعم.

ثم نضيف اللوز المجروش والفستق المجروش ونقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بالسمنة جيدا.

نقوم بفرد الجلاش ونأخذ بمقدار ورقتين فقط من الجلاش ونقوم بإضافة خليط المكسرات على الجلاش.

نلف ورقة الجلاش جيدا على شكل رول مع الضغط عليها حتى لا تنفك اللفة.

نقوم بتقطيع الرول إلى أصابع متساوية الحجم ونضعها في صينية الخبز وندهن وجه الجلاش بكمية مناسبة من السمن الذائب.

نقوم بإدخال صينية الجلاش لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة أو حتى يأخذ لونا ذهبيا.

نخرج الجلاش من الفرن وهو ساخن ونسكب عليه الشربات البارد ونتركه يتشرب الشربات ويقدم.

مكونات تحضير الجلاش الحادق باللحمة المفرومة: