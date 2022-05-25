الهواء و الأتربة والسبب في جفاف العين و الصداع وعلاجه

جفاف العين قد يكون مزمنا ومن الممكن أن يكون مؤقتا وينتج ذلك عن عدم إنتاج الدموع من قبل الغدد الدمعية، أو بسبب حدوث تغيرات هرمونية، وعادة ما يحدث هذا لدى النساء ويتسبب ذلك فى حدوث مضاعفات مثل التهيج وحدوث التهاب شديد، لذا في حال كنت تعاني من جفاف العين ما عليك سوى قراءة هذا المقال حتى تتعرف على أسباب وعلاج تلك المشكلة.

أسباب جفاف العين

هناك العديد من العوامل التي تتسبب في جفاف العين ومنها ما يلي:

من المعروف أن أشعة الضوء تدخل إلى العين من خلال القرنية، حيث يوجد بها مجموعة كبيرة من الألياف العصبية، لذا فإن التقليل من حساسية القرنية يتسبب في خفض إنتاج الدموع وبالتالي يتسبب في جفاف العين. حدوث تضرر في مكونات الدموع ومنها الدهون، حيث تعمل على تبخر الدموع وتقلل من الاحتكاك بالجفون خلال عملية الرمش، لذا فإن التهاب الجفون يؤدي إلى تبخر الدموع وبالتالي يتسبب في جفاف العين أيضا الماء من مكونات الدموع، حيث يتم إفرازه من الغدة الدمعية، وعدم شرب الماء بكمية كافية يتسبب في عدم إفراز الدموع وبالتالي جفاف العين. حدوث تغيرات هرمونية خاصة في فترة انقطاع الطمث لدى النساء. استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة. تناول أنواع معينة من الأدوية، مثل الأدوية المضادة للهيستامين، ومخدرات البول، أدوية منع الحمل، ومسكنات الألم.

علاج جفاف العين

يوجد أكثر من طريقة تساعد في علاج جفاف العين سوف نذكر منها ما يلي:

المراهم

جفاف العين من الممكن أن يكون ناتجا عن إصابتها بالالتهاب، لذا لابد من تناول قطرة أو مرهم يحتوي على مضادات الالتهاب.

استخدام بديل الدموع

بديل الدموع هو عبارة عن مواد لزجة تباع في الصيدليات تعمل على ترطيب العين، وتخفف من الجفاف والحرقة.

غلق القنوات التي تعمل على تصريف الدموع