نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسكات لتفتيح وازالة اسمرار الاماكن الحساسه والداكنة في ٣ ايام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق لتفتيح الأماكن الداكنة والحساسة. بإستخدام طرق ووصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة التي تكون ناتجة عن عدة أسباب منها: كلف الحمل وإحتكاكات الجلد في الصيف ينتج عنها إسمرار للمناطق الحساسة والمناطق الداكنة. واليوم سنقدم لكل فتاة إقترب زفافها ولكل سيدة تبحث عن حل لتفتيح هذه المناطق عدة وصفات طبيعية فعالة ومجربة لتفتيح الأماكن الحساسة والداكنة. وصفات طبيعية لتحضير مزيل لسواد المناطق الحساسة هناك كثير من انواع الكريمات التي يمكن استخدامها في هذه الاماكن الحساسه، ولكن نظرا قدام تركيب هذه المكونات من مواد كيماويه قد تضر البشره فلا غنى عن استعمال المواد الطبيعيه تفتيح مثل هذه المناطق طريقة تحضير مزيل من الليمون: مكونات عمل ماسك تفتيح للأماكن الداكنة والحساسة بإستخدام الليمون: 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل ماسك تفتيح للأماكن الداكنة والحساسة بإستخدام الليمون: في وعاء نقوم بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون وماء الورد ونخلطهم جيدا. ثم نقوم بإحضار فوطة قطنية صغيرة ونضعها في بخار الماء الساخن. ثم نضعها على المناطق الداكنة لمدة خمس دقائق لكي تعمل على تفتيح المسامات. ثم نقوم بأخذ الوصفة ونقوم بعملية تدليك للمنطقة الداكنة بالوصفة. يمكنك إستخدام الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. إستخدام النشا الابيض لتفتيح الماكن السوداء: مكونات عمل ماسك تفتيح للأماكن الداكنة والحساسة بإستخدام النشا: 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل ماسك تفتيح للأماكن الداكنة والحساسة بإستخدام النشا: في وعاء عميق نقوم بإضافة النشا والفازلين وعصير الليمون. نقوم بتقليب المكونات بإستمرار حتى تمتزج المكونات ويكون مزيج كريمي. نقوم بوضع الوصفة في علبة صغيرة معقمة ويمكنك إستخدامها بدهان المنطقة الداكنة والحساسة يوميا ولمدة شهر كامل. مكونات عمل ماسك بإستخدام لبان الدكر: ملعقة كبيرة من لبان الدكر. ملعقة كبيرة من زيت الليمون. ملعقة كبيرة من النشا. 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل ماسك الحساسة بإستخدام لبان الدكر: في وعاء عميق متوسط نضع لبان الدكر ونضيف إليه كوب من الماء المغلي. ونقوم بتغطية لبان الدكر والماء حتى لا تتطاير الزيوت العطرية الموجودة داخل لبان الدكر ونتركه جانبا لمدة ساعة. سنلاحظ ان تغير لون الماء إلى لون أبيض ناصع نقوم بتصفيتها لنستخدم الماء في الوصفة.

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