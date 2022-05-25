نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كيلو من اللحم المفروم حتحضري كل كمية الكفتة دي “كفتة الحاتي” في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر الكفتة الموفرة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وأهم ما يميزها مذاقها الشهي بالإضافة إلى سهولة تحضيرها.
فيمكن أن يتم تحضير الكفتة بأكثر من طريقة سواء المحمرة او المشوية أو يمكن تحضيرها في الصلصة.
وأصبح من السهل الآن تحضير الكفتة الموفرة الاقتصادية في المنزل وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل الكفتة الموفرة.
طريقة الكفتة الموفرة في المنزل
تعتبر الكفتة من احد انواع مشاوي اللحوم المفضلة لدى كثير من الأشخاص كبار أو صغار فهيا بنا نتعرف على طريقة اعدادها وتسويتها:
طريقة عمل الكفتة الموفرة
يتم تحضير الكفتة الموفرة بطريقة سهلة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكفتة الموفرة:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- نصف كأس من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- بيضة.
- بهارات.
- ملعقتان من زبادي العجن.
- بصلة واحدة مبشورة.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- قطعة من الفحم.
- بقدونس مفروم.
كيفية تحضير الكفتة الموفرة:
يتم تحضير الكفتة الموفرة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:
- أولًا الحصول على العجانة الكهربائية ثم يتم وضع اللحمة المفرومة.
- بعد ذلك يتم وضع البصل المبشور.
- القيام بوضع البيضة في العجان.
- بعد ذلك يتم وضع ملعقة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم وضع ملعقة من البهارات ثم نصف كأس من الدقيق.
- ثم يتم إضافة ملعقة من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود مع العجن لحين أن تختلط كافة المقادير مع بعضها البعض.
- في حالة العجن يتم إضافة الزبادي بشكل تدريجي وبعد ذلك يتم عجن كافة المقادير.
- بعد ما يتم العجن يتم الحصول على طبق وتوضع فيه.
- الحصول على طبق صغير ويتم وضع الزيت فيه.
- القيام بمسح اليدين بالزيت ثم يتم تصبيع الكفتة بالاعتماد على ملعقة خشبية ويتم وضع الأصابع في الصينية واحدة تلو الأخرى.
- يتم تكرار الخطوات السابقة مع جميع كمية اللحم المفرومة.
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لحين أن تنضج.
- بعد أن تنضج وبشكل نهائي هنا يتم وضع قطعة الفحم على النار وتركها لحين أن تشتعل.
- القيام بتغطيتها بالاعتماد على ورقة الألمونيوم ثم يتم وضعها في الصينية من الوسط وبعد ذلك تغطى الصينية ثم يتم وضعها في الفرن لحين أن تأخذ رائحة الكفتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنصف كيلو من اللحم المفروم حتحضري كل كمية الكفتة دي “كفتة الحاتي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.