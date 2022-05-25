نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كيلو من اللحم المفروم حتحضري كل كمية الكفتة دي “كفتة الحاتي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكفتة الموفرة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وأهم ما يميزها مذاقها الشهي بالإضافة إلى سهولة تحضيرها.

فيمكن أن يتم تحضير الكفتة بأكثر من طريقة سواء المحمرة او المشوية أو يمكن تحضيرها في الصلصة.

وأصبح من السهل الآن تحضير الكفتة الموفرة الاقتصادية في المنزل وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل الكفتة الموفرة.

طريقة الكفتة الموفرة في المنزل

تعتبر الكفتة من احد انواع مشاوي اللحوم المفضلة لدى كثير من الأشخاص كبار أو صغار فهيا بنا نتعرف على طريقة اعدادها وتسويتها:

طريقة عمل الكفتة الموفرة

يتم تحضير الكفتة الموفرة بطريقة سهلة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الكفتة الموفرة:

نصف كيلو لحمة مفرومة. نصف كأس من الدقيق. ملعقة من البيكنج بودر. بيضة. بهارات. ملعقتان من زبادي العجن. بصلة واحدة مبشورة. زيت. ملح. فلفل أسود. قطعة من الفحم. بقدونس مفروم.

كيفية تحضير الكفتة الموفرة:

يتم تحضير الكفتة الموفرة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: