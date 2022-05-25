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كفتة الأرز تعد من أروع أطباق الكفتة المصرية، التي يعشقها العديد من المصريين وغير المصريين، لأنها تتميز بطعم طري ورائع، ويمكن تناولها بطرق عديدة، مثل كفتة الأرز بالبطاطس، وكفتة الأرز بدون صلصة وغيرها من الطرق الشهية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات كوب من الأرز المصري المطحون.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من السكر.

حزمة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حزمة من الشبت صغيرة.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة. طريقة تحضير كفتة الأرز نقوم بإحضار الكبة ونضع فيها البصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء والملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة الجافة. بعد ذلك نقوم بالفرم جيدا ثم نضيف إليهم اللحمة المفرومة ونفرم فرما ناعما. نضع المكونات في وعاء ثم نضيف إليها الأرز بالتدريج ونقوم بالعجن للمكونات حتى نحصل على قوام متماسك. بعد ذلك نقوم بإعادة كفتة الأرز مرة أخرى إلى الكبة ونقوم بفرمها جيدا ثم نشكلها إلى أصابع أو كرات صغيرة. نقوم بتحمير كفتة الأرز في زيت ساخن جدا ويمكن تقديمها مقلية أو إدخالها في الصلصة أو البطاطس. طريقة عمل كفتة الأرز المقرمشة المكونات كيلو من اللحمة المفرومة.

5 أكواب من الأرز الأبيض.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حزمة بقدونس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

رأس ثوم صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر. طريقة تحضير كفتة الأرز نقوم بإحضار المفرمة نضع فيها البصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء. نقوم بفرمهم جيدا ثم نضيف إليهم الكمون والملح والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والثوم والبصل البودر وبهارات اللحمة ثم نضيف البيكنج بودر ونفرمهم جيدا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقرمشة بكل سهولة - ثقفني

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