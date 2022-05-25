نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط.. مكون كالسحر لتسوية اللحوم بسرعة الصاروخ هتبقي زي الزبدة مهما كان حجمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوية اللحوم بسرعة الصاروخ، تحتاج اللحوم إلى وقت كبير عند الطهي، وأحيانا تعود الأمهات من العمل في وقت متأخر، وتحتاج إلى تحضير وجبة غذاء سريعة، أو عند قدوم ضيوف بدون موعد، وفي هذا الوضع تكون الأمهات في مأزق وتبحث عن طرق سريعة لتسوية اللحوم، كما أن اللحوم من الوجبات الدسمة واللذيذة لتقديمها في المناسبات أو للضيوف، لذلك عند اختيار لحم من محلات بيع اللحوم، لابد من اختيار لحوم جيدة ونظيفة وصغيرة في السن، وكذلك شراء اللحوم من محلات معروفة ومشهورة بجودة لحومها، وتجنب شرائها من أماكن مجهولة، ولمعرفة طرق تسوية اللحوم بسرعة تابعوا هذا المقال.

طرق تسوية اللحوم بسرعة الصاروخ

هناك عدة طرق يمكنك من خلال اتباعها تسوية اللحوم بسرعة، وكذلك تجعل اللحوم نضجه ولذيذة بشكل ممتاز، حيث أن اللحوم من البروتينات التى لا تستغني الأمهات عن طهيها لأفراد أسرتها بشكل أسبوعي وبأشكال مختلفة، وذلك لتغذية جسم أولادها، ولكن تقف مشكلة وقت تسوية اللحوم أمام الأمهات، وتحتاج إلى طرق سريعة لأن هناك بعض اللحوم التى تأخذ وقت كبير عند التسوية، لذا سوف نوضح لكم طرق تسوية اللحم بسرعة.

اختيار لحوم صغيرة السن

لابد من الحرص عند اختيار اللحوم و شرائها، والتأكد من الجزار بأن هذه اللحوم لعجول صغيرة السن، حيث لا تحتاج اللحوم صغيرة السن إلى وقت كبير في التسوية، بخلاف اللحوم كبيرة السن.

شراء لحوم العجول

ينضج لحم العجول أسرع من البقر، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن لحم سريع الطهي، قومي بشراء لحوم العجول، ولابد من تجنب شراء اللحوم المجمدة في الفريزر، لأنها تحتاج إلى وقت كبير عند التسوية.

تقطيع اللحوم

عند تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة، يتم تسويتها بشكل سريع، بخلاف اللحوم كبيرة الحجم تحتاج إلى وقت كبير للتسوية، كما يمكن فرمها عند عمل الطواجن، فهي تصبح سريعة التحضير.

استخدام الزيت أثناء طهي اللحوم

يساعد الزيت بمختلف أنواعه على سرعة طهي اللحم، حيث عند دهن اللحوم بالزيت تزيد سرعة عملية الطهي، أو يمكن إضافة كمية من الزيت عند سلق اللحم أو عند شوية.