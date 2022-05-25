طرق طبيعية 100% لتطويل الرموش وتكثيفها لتكون مثل الرموش الصناعية تماماً

طرق تطويل الرموش وتكثيفها، تعد الرموش الطويلة والكثيفة من علامات الجمال لأي فتاة لما يحقق الجاذبية للوجه والعين، ورغم تعدد الطرق الصناعة للحصول على رموش كثيفة إلا أنها مكلفة وغير أمنة كما أنها لا تدوم كثيرا فى حين أن حلم كل فتاة أن تنعم برموش كثيفة بشكل طبيعي مدى الحياة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية والتي أثبتت تحقيق نتائج فعالة فى تكثيف وتطويل الرموش عند المداومة عليها لعدة أسابيع لأنها تعمل على تحسين الدورة الدموية ومن ثم تعزيز نمو الشعر وتقويته، وهى ما سوف نقدمها فى السطور التالية لتتمتعي برموش كثيفة طوال الوقت.

طرق طبيعية لتكثيف وتطويل الرموش

زيت الخروع: يعرف زيت الخروع بفعاليته فى تعزيز نمو الشعر وتقويته بفضل الأحماض الدهنية التي يحتوى عليها والتي لها فعالية فى الحصول على رموش كثيفة تدوم طويلا.

ويمكن استخدام زيت الخروع عن طريق تمشيط شعر الرموش به قبل النوم ثم يتم شطفه بالماء فى الصباح، فاتبعي هذه الطريقة لمدة يوميا لمدة أسبوعين كاملين وستلاحظي نتائج فارقة فى نمو الرموش.

زيت جوز الهند وزيت الزيتون

تعد هذه الزيوت من أكثر الزيوت الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية الرموش بشكل جيد مما يساعد على نموها فى أسرع وقت، ويمكنك خلط هذا المزيج من الزيوت وتمشيط الرموش بها باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة بشكل يومي لمدة 4 ساعات ثم يتم شطفها بالماء.

الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بأنه غنى بمضادات الأكسدة التي لها دور فى إعادة القوة والصلابة لرموشك وتعزيز نموها بشكل طبيعي.

يمكنك استخدام الشاي الأخضر عن طريق تحضير كوب من الشاي الأخضر الساخن بالطريقة المعتادة ثم تركه جانبا حتى يبرد وحينها يمكنك وضعه على رموشك لمدة 4 ساعات ثم يتم شطفه بالماء، ويمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية بداخل الثلاجة لاستخدامه فى الأيام التالية.

زبدة الشيا