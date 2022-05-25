تاتو منزلي دائم.. أفضل طريقة لصبغ الحواجب طبيعياً في البيت مش هتحتاجي تروحى كوافير

طريقة صبغ الحواجب فى البيت، إن ظهور الشيب فى الحواجب وتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي من الأمور التي تنزعج منها الكثير من السيدات حيث تعد علامة مؤكدة على التقدم فى العمر، كما أن موضة الحواجب فى ذلك الوقت تتجه إلى الحواجب السميكة والكثيفة لذلك ترغب جميع النساء فى صبغ حواجبها بطريقة احترافية دون تكبد الكثير من الأموال والتوجه إلى صالونات التجميل، لذلك نقدم عدة خيارات مختلفة لصنع صبغات طبيعية فى المنزل للحصول على حواجب أكثر كثافة وسمكاً.

طرق طبيعية لصبغ الحواجب بالمنزل

استخدام الحناء: يعد استخدام الحناء من أكثر الطرق الطبيعية لصبغ الحواجب فى المنزل بشكل فعال وآمن دون الحاجة إلى احترافية، ويمكنك استخدامها عن طريق خلط كمية من الحناء باللون الذي ترغبين به مع قطرات من الماء الدافئ ثم تركهم قليلا حتى يتحول مسحوق الحناء إلى اللون المراد، ثم قومى باستخدام عود قطني فى تمشيط الحواجب بها فى اتجاه الخارج وانتظري حوالى نصف ساعة ثم امسحي حاجبيك بقطعة قطن مبللة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتجدى النتائج المطلوبة.

صبغ الحواجب بالكاكاو

يستخدم الكاكاو فى صبغ الحواجب للحصول على اللون البنى الداكن أو الأسود، وذلك عن طريق خلط كمية من مسحوق الكاكاو مع ملعقة من جل الصبار وقليل من مسحوق الفحم المنشط، ويمكنك تزويد كمية الفحم حسب الرغبة كما كنتي ترغبين فى اللون الداكن، ثم تقومي باستخدام فرشاة ظلال عيون قديمة والتمرير بها على شعر حاجبيك إلى أن تمتلئ الفراغات بالكامل، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم امسحي بقطعة قطن مبللة.

صبغ الحواجب بالقهوة

هذه الخلطة لابد من تكرارها عدة مرات أسبوعيا لكى تحصلي على أفضل النتائج لأنها مكونة من مواد طبيعيا تماما على عكس المواد الكيميائية التي تعمل على امتصاص الصبغة سريعا، وذلك عن طريق تتبع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

نصف ملعقة صغيرة جل صبار.

الطريقة: