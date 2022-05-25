أحلي من المطاعم.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائي

الجميع يعشق البطاطس بجميع أنواعها، ولكن البعض يفضل نوع على نوع الآخر، ولكن النوع الوحيد الذي يفضله الجميع هي البطاطس المقرمشة، لأنها تتميز بقرمشة رائعة وطعم مميز، ونلاحظ أن جميع المطاعم الكبرى لابد من تقديم علبة البطاطس المقرمشة، كما يفضل تناولها بجوار البرجر والشاورما والكريب، كل هناك مشكلة واحدة تقابل معظم النساء عند تحضير البطاطس في البيت وهي، أنها لا تصبح مقرمشة زي المطاعم بالإضافة إلى أنها تتشرب كمية زيت كبيرة، وهذا الأمر غير صحي، ولكن نحن نعدكم بعد تجربة هذه الوصفة ستصبح البطاطس مقرمشة وبدون أن تشرب زيت نهائي، لمعرفة المزيد يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات قلي البطاطس المقرمشة بدون أن تشرب زيت

البطاطس إذا كانت تحتوي على كمية كبيرة من الزيت، تصبح غير صحية على الإطلاق، كما تؤدي إلى زيادة الوزن، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية الكبيرة، ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة البطاطس المقرمشة اللذيذة، وتتلخص المكونات في:

نصف كيلو من البطاطس المخصص للتحمير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الزيت النقي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة فى البيت

الأطفال يحبون تناول أصابع البطاطس المقرمشة لكي تجعلهم يتناولون باقي الطعام، ولهذا السبب يجب أن نقدم لهم طعام صحي حتى لا تضر صحتهم، والآن سنقدم. لكم خطوات التحضير: