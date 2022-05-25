بسبوسة 7 أكواب بدون بيض بأسهل وأسرع طريقة وبألذ مذاق أحلى من الجاهزة

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بسبوسة 7 أكواب ، من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ويرجع سبب تسميتها بالسبع أكواب، نظرا لاحتوائها على سبع أكواب من المقادير، وهي أحد أنواع البسبوسة التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية، حيث غنية بالحليب والزبادي والجوز الهند، وبمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة، وتعد البسبوسة باختلاف أنواعها من الحلويات المحببة لدى الجميع حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات باستمرار، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، ولقمة القاضي أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، وتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالشعيرية، وبسبوسة بالقشطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة 7 أكواب بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.
مكونات بسبوسة 7 أكواب
تتكون بسبوسة 7 أكواب من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب حليب.
- كوب زبادي.
- مقدار كوب زيت.
- كوب سكر.
- رشة ملح.
- كوب جوز الهند
- 2 كوب سميد متوسط أو خشن.
- باكيت بيكنج بودر.
- شربات خفيف دافئ.
للتزيين
- جوز الهند.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة 7 أكواب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والزبادي والزيت، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف السكر والملح والسميد وجوز الهندوالبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نغطي الخليط ونتركه يرتاح لمدة تتراوح ما بين ربع إلى نصف ساعة.
- بعد ذلك نحضر صينية مقاس 38 × 27 سم، ثم ندهنها بالزيت.
- ثم نقلب الخليط بالملعقة، ثم نوزعه في الصينية بعدما ارتاح ونساويه جيدا.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 40 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نسقي البسبوسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات الدافئ
- ثم نزين البسبوسة بجوز الهند ونتركها تبرد تماما.
- بعد ذلك نقطعها مربعات.
- ثم نقدم بسبوسة 7 أكواب في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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