لو عندك زجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة أحلي من الحلواني بمقادير مظبوطة وناجحة 100%

تقوم ربة المنزل تحضير لقمة القاضي اللذيذة لأطفالها، لأن من الحلويات الشرقية التي لها طعم ومذاق مميز، ولكنها للأسف الشديد لا تكون مثل المحلات الحلويات، بالإضافة إلى أنها ليست متساوية في الحجم، فبتالي تفضل شرائها من الخارج لكي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة رائعة لتحضير لقمة القاضي، ونحن نعدكم أن جميعها تخرج بنفس الحجم، وكل هذا بزجاجة ماء فارغة، لمعرفة المزيد يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ونحن سنقدم لكم الخطوات بالتفصيل.

مكونات طريقة لقمة القاضي باستخدام زجاجة ماء فارغة

لا يوجد أفضل من إعادة تدوير الأشياء، ونحن سنعرض لكم استخدام آخر زجاجة فارغة، وجميع الأطفال يحبون تناول بشكل مستمر، مع العلم أن لقمة القاضي لا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، ونحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير لقمة القاضي:

نصف كيلو من الدقيق المخصص للحلويات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقتين من الزيت.

ماء على حسب العجين.

مكونات شربات لقمة القاضي:

كوبين من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ربع ملعقة من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير لقمة القاضي بزجاجة ماء فارغة

ترتفع الأسعار يوم بعد يوم، وعلى وجه الخصوص الحلويات لأنه ارتفع سعر الزيت بشكل مبالغ فيه، ولذلك اتجهت معظم النساء لتحضير جميع الوصفات في البيت لكي توفر المال الكثير في ذلك، والآن سنعرض لكم خطوات تحضيرها في أقل وقت: