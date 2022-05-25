نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفته بالخضروات دايت وصفة من الوصفات الصحية في المقال التالي

كفته بالخضروات دايت تعد وصفة من الوصفات الصحية والشهية، حيث أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الكثير من متبعين الدايت او الحمية الغذائية، وهي الحرمان من الطعام، والالتزام بأكلات واصناف معينة حتي يتخلصوا من الوزن الزائد، والدهون الزائدة في الجسم وكثير من الناس بسبب حبهم الشديد للطعام لا يتبعون الحمية الغذائية ولذلك سوف نقدم لكل متبعين الرجيم والدايت بكل أنواع بعض الوصفات الشهية واللذيذة لأكثر الاكلات المحببة مثل الكفتة الغنية بالبروتينات ولكن خاليه من الدهون للحصول علي نظام غذائي سليم دون الحرمان من الاكلات الشهية. كفته بالخضروات دايت نصف كيلو لحم مفروم.

نصف كوب جزر مبشور.

ونصف كوب كوسا قطع صغيره.

نصف كوب فلفل الوان.

نصف كوب شوفان.

بصله مفرومه.

فلفل اسود.

زيت زيتون.

بيضه.

بهارات. طريقه التحضير في وعاء نضع اللحم المفروم والبصل ونمزجهم جيدا، ثم نضيف إليهم الفلفل الألوان والكوسا ثم الجزر و نمزجهم جيدا . نضيف التوابل الي الخليط الفلفل الأسود، الملح، البهارات ونخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم الشوفان المطحون و البيض ونقلبهم، حتي نحصل علي عجينه متماسكه وسهله التشكيل. نقوم بتشكيل العجينة علي هيئه كرات صغيره او باستخدام الاسياخ الخشبية، علي هيئه أصابع. نقوم بدهن أصابع الكفتة بالخضروات بزيت الزيتون، ثم نضعها في صينيه وندخلها الفرن نصف ساعه حتي تنضج. نحضر طبق التقديم و نزينه بالبقدونس، ثم نضع أصابع الكفتة عليه و يقدم مع السلطة. كفته دجاج دايت نصف كيلو دجاج (صدر دجاجه).

بصله.

فلفل.

عدد 2 فصوص ثوم.

ملعقة كبيره زنجبيل.

نصف كوب بقدونس.

زيت زيتون.

ملح.

فلفل اسود.

زعتر. طريقه التحضير نضع الدجاج في الكبة الكهربائية او مقطعة الطعام، ثم نضع عليها الفلفل والبصل، الثوم. نخلطهم جميعا حتي نحصل علي عجينه سهلة التشكيل، نضيف إليهم التوابل الزنجبيل، الفلفل الأسود، الزعتر والملح ونخلطهم جيدا، ثم نضعهم في الثلاجة ساعتين حتي تتماسك المكونات. نخرج الكفتة من الثلاجة وتحضر الأسئلة الخشبية، ثم نشكل عليها الكفتة. نقوم بدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم نضع أصابع الكفتة بها، وتدخلها الفرن حتي تنضج حوالي نصف ساعه علي درجه حراره ٢٠٠. تقدم الكفتة بالدجاج مزينه بالبقدونس والخضروات المختلفة، وتقدم مع السلطة الخضراء. عمر شويل - جدة كفته بالخضروات دايت وصفة من الوصفات الصحية - ثقفني

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