سر وصفة دجاج زنجر كنتاكي الكرسبي المقرمش وعمل ساندوتشات KFC في البيت

طريقة عمل زنجر كنتاكي سر خلطة المقرمشة، أن سر طريقة عمل زنجر دجاج كنتاكي من الأسرار التي يحرص على معرفتها ربات البيوت وهواة المطبخ العربي بصفة خاصة والمطبخ العالمي ككل، اذا تعتبر هذه الطريقة لعمل الزنجر والتي تجعل طعمه ألذ وكونه طري من الداخل حلو المذاق بالرغم من المقرمشة الخارجية للدجاج والتي تجعله يميل الى الخشونة من خلال الطبقة الخارجية له من اجمل الطرق لطهي الوجبات السريعة والتي يفضلها الكثيرون.

دجاج زنجر مقرمش

من اجل الحصول على زنجر دجاج كنتاكي المقرمش مثل المطاعم يجب إدخال الدجاج المتبل بخليط الملح والبهارات والفلفل الأسود والبصل في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل خروجها للتحمير، كما أن استعمال الكورن فليكس مع الدقيق والنشا يعطي للدجاج مذاق رائع، ويمكن وضع البيض منفردا وغمس الدجاج فيه الواحدة تلو الأخري قبل القلي مباشرة ويستحسن كون زيت القلي ساخن وغزير.

طريقة عمل زنجر كنتاكي

اتباع خطوات المقرمشة من الأمور الهامة في طريقة عمل زنجر كنتاكي وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

نحضر وعاء عميق ونضع به الدجاج المقطع ومعه الملح والفلفل الأسود والبابريكا.

ثم نصب على الدجاج كمية مناسبة من اللبن الحليب يستحسن كوب ونصف للدجاجة الواحدة.

ومن ثم يتم خلط الخليط جيدا ثم يوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نحضر وعاء اخر ونضع كمية من الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر ونخلطهم بقليل من الماء.

ثم نضع البيض على الخليط السابق مع الخلط حتى يصبح عجينة شبيهه بعجين الكريب.

يخرج الدجاج من الثلاجة ويوضع عليه الخليط السابق ثم يصف في صينية فرن ويوضع في الفريزر.

بعد خروجه من الفريزر بعد ساعتين يحمر الدجاج في زيت غزير.

زنجر دجاج كرسبي

خلطة الكرسبي للدجاج الزنجر تتمثل في كل من الدقيق والنشا والبابريكا مع اللبن والفلفل الأسود.

وأضافه الزنجبيل والبيكنج بودر ويمكن فرك قطعة من مرقة الدجاج الجاهزة على الخليط قبل تتبيل الدجاج به.

مع وضع الدجاج المتبل بالتتبيل السابق في الثلاجة من 4 الى 6 ساعات.

ثم يحمر في مزيد من الزيت الغزير حتى يأخذ اللون الذهبي.

قومي بعد ذلك بتقديمه مع شرائح الخس والخيار أو الأرز البسمتي.

ساندوتش زنجر كنتاكي