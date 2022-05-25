نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تضري شعرك وابدئي في استخدام وصفة تطويل وتنعيم الشعر الأكثر أمنا وسرعة لزيادة الجمال والجاذبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل وتنعيم الشعر بالطرق الطبيعية التي لا تتسبب في حدوث أي ضرر على الشعر سوف نذكرها لكم في السطورالتالية، حيث يعتبر الشعر هو الزينة الرئيسية لدى السيدات، وهو سر جمالها وجاذبيتها، فتقوم بالاعتناء به وعمل الكثير من الوصفات المتنوعة من أجل تنعيمه وكذلك تكثيفه، وأيضًا من خلال الكثير من الطرق الطبيعية المنزلية يتم معالجة الشعر الخشن والجاف لما تحتويه المكونات الطبيعية على العديد من العناصر الهامة التي يحتاجها الشعر.

وصفات تطويل وتنعيم الشعر

هناك العديد من الوصفات التي تعمل على تطويل وتنعيم الشعر وأيضًا تكثيفه، ومن ضمن تلك الوصفات هي كالتالي:

البيض

يعتبر البيض من ضمن أحسن المواد المستخدمة التي تعمل على تغذية الشعر ولمعانه بشكل كبير، نظرًا لما يتضمنه البيض من بروتينات وأحماض دهنية والليسيثين، الذي يجعله يساهم في إصلاح الأضرار المتواجدة بالشعر ومعالجة الجفاف.

طريقة التحضير

خلط عدد بيضة واحدة مع ملعقة حجمها صغير من العسل وزيت الزيتون إلى أن يصير الخليط متماسكًا.

وضع الخليط على شعر رطب، ثم تغطية الرأس باستعمال القبعة الخاصة بالاستحمام لفترة نصف ساعة.

شطف الشعر باستعمال الشامبو والماء البارد، مع التأكد من عدم شطف الشعر باستعمال المياه الساخنة بعد ماسك البيض.

زيت جوز الهند

لكي يتم الحصول على الشعر اللامع والناعم، من الواجب مد الشعر بالزيوت اللازمة، حيث أن زيت جوز الهند يعتبر من أحسن الزيوت التي تساهم في المحافظة على رطوبة الشعر ونعومته وحمايته من الأمور الضارة.

طريقة التحضير

إضافة زيت جوز الهند الدافئ على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

تدليل الشعر لمدة دقائق قليلة قبل وضع القبعة الخاصة بالاستحمام عليها لفترة نصف ساعة.

شطف الشعر باستعمال الماء، وبعد ذلك استعمال الشامبو والبلسم العادي.

يمكن استبدال زيت جوز الهند بكل من، زيت اللوز أو زيت جوز الهند مع عمل تلك الخطوات المذكورة.

المايونيز

يتم تكوين المايونيز من البروتينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تكثيف وتنعيم الشعر وتقويته.

طريقة التحضير

استعمال نصف كوب أو كوب كامل من المايونيز الذي يكون غنيًا بالدسم، وذلك حسب احتياج الشعر.

أن يتم وضع المايونيز على الشعر الرطب والنظيف.

تغطية الشعر باستعمال قبعة الاستحمام مدة نصف دقيقة كحد أقصى.

غسل الشعر باستعمال الشامبو والماء البارد.

هذا لأنها الطريقة الأفضل على الإطلاق لنمو شعرك وتهذيبه بوصفات طبيعية بدون الإضرار بخلاصات شعرك والبصيلات.