طريقة عمل فطائر الميني بيتزا اللذيذة والشهية بمكونات اقتصادية ومتوفرة

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فطائر الميني بيتزا ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل. كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.
كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وكذلك طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة الرائعة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر الميني بيتزا.
مكونات فطائر الميني بيتزا
تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
مكونات العجينة
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلث كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.
- أربع أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
المكونات
- شرائح من الزيتون المخلل.
- شرائح من الفلفل الرومي.
- وشرائح من الطماطم.
- مقدار مناسب من صلصة البيتزا.
- مقدار مناسب من اللحم المفروم المطهي مع البصل.
- ومقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر الميني بيتزا وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من ألماء الدافئ والسكر والخميرة الفورية مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نضيف إليهم الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق والملح، ونقوم بعجنهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة العجان الكهربائي لتوفير الوقت والجهد.
- ويمكننا عجن العجينة بواسطة اليد.
- ثم بعد ذلك نقوم بدهن العجينة بالزيت ونضعها في إناء، ثم نقوم بتغطيتها ونتركها جانبا لمدة ساعة حتي تختمر.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقسيمها إلي كور بحجم متوسط.
- ثم نقوم بفرد كل كرة عجين بسمك رقيق أقل من ١سم.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع قطع العجين التي قمنا بفردها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ونتركها حتى تختمر.
- وبعدما تختمر نقوم بدهن كل قطعة بالقليل من الصلصة.
- ثم نضع فوقها ملعقة من اللحم المفروم ثم فوق اللحم نقوم بوضع مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.
- ثم نقوم بوضع القليل من شرائح الطماطم والزيتون المخلل والفلفل الرومي فوق الجبنة.
- وبعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٦ إلي ٨ دقائق تقريبا.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة التي يمكن إعدادها بالمنزل وتناولها مع الميني بيتذل مثل صوص الجبنة الشيدر أو الباربكيو صوص.
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