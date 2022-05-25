اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

في الوقت الحالي يعاني العديد من الأشخاص من الأرق الشديد خصوصاً بعد شهر رمضان الكريم، حيث يعاني معظم الأشخاص من عدم القدرة على النوم المبكر وهذا بالطبع قد يسبب في تأخير عن الذهاب إلى العمل، حيث يتواجد العديد من الأشخاص في الوقت الحالي التي تقوم بتناول العديد من الحبوب من الصيدلية التي تساعده على النوم ولكن هذه الأدوية تسبب العديد من المشاكل على الصحة تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

اعشاب لعلاج الأرق وقلة النوم

هناك العديد من الاعشاب الرائعة التي يمكن أن تسبب في علاج مشكلة الأرق وقلة النوم لدي العديد من الأشخاص من أمثلة تلك المشروبات.