نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معجزة تنبت الشعر حتى لو كان اصلع تطيل الشعر الى الركب وتعالج جميع مشاكل الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الوصفات الناجحة التي يتم تحضيرها من الأعشاب الطبيعية والتي يكون لها تأثير كبير على نمو وإنبات الشعر، ومن أهم تلك الأعشاب هي عشبة الريحان والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على فوائد الريحان للشعر، وكيف يمكن استخدامه لإنبات الشعر في مدة قصيرة؟

فوائد عشبة الريحان للشعر

لا تتوقف أهمية واستخدامات الريحان عند إضافة النكهات للأطعمة والمشروبات فقط، بل تتعدد فوائد استخدام الريحان في علاج الكثير من المشكلات الصحية وذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج والحديد والبروتينات.

لذلك نجد أن الكثير من خبراء العناية بالشعر والبشرة ينصحون باستخدام الريحان في الوصفات الطبيعية، حيث ن له الكثير من الفوائد والتي من أهمها ما يلي:

يعالج مشاكل فروة الشعر، ويساعد في نمو الشعر بشكل سريع.

يعالج مشاكل الحكة ويساهم في التخلص من قشرة الشعر، ويساعد على التخفيف من الالتهابات الموجودة بالرأس.

يعمل على تقوية جذور الشعر لذلك فهو يساعد على علاج مشاكل تساقط الشعر

يساعد على إمداد الشعر بالكثير من العناصر المهمة مثل الحديد والبروتينات، مما يساهم في تغذية الشعر ويمنحه الحيوية والإشراق.

يساعد على الحفاظ على لون الشعر ويحمى من الإصابة بالشيب المبكر.

يمنح الشعر النعومة واللمعان.

يساعد في ترطيب الشعر والقضاء على مشكلة التقصف.

كيفية استخدام الريحان لإنبات الشعر

توجد العديد من الوصفات الطبيعة التي يمكن تحضيرها باستخدام أوراق الريحان أو بذور الريحان أ، زيت الريحان، ومن أهم تلك الوصفات التي يمكن تحضيرها لتساعد في نمو الشعر بصورة سريعة هي الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق الريحان المطحونة

ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير: