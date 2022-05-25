نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقهة عمل خبز التورتيلا اللذيذ بطعم ومذاق خاص لأسرتك فى البيت في المقال التالي

طريقة عمل خبز التورتيلا والتى تجعلك سيدتي تقومي بتحضير رغيف خبز ذات طعم ومذاق خاص جداً يجبه الجميع، كما أن خبز التورتيلا يتم تصنيعه من أجل عمل وجبات خفيفة وجانية لأسرتك، لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال هذا المقال. مكونات خبز التورتيلا: 3 أكواب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

3 أكواب زيت نباتي.

1 كوب ماء دافي. طريقة التحضير: إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الملح، والدقيق، والبيكينج بودر وضربه جيداً. نقوم بوضع الزيت والماء إلي الدقيق وضربه مرة ثانية حتي يختلط جيداً حتي يصبح عجينة لينة القوام. نقوم برش الدقيق على سطح مستوي ونقسم العجينة إلي 16 كرة متساوية الحجم وفردها على شكل دائرة. نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش وتركها لمدة ربع ساعة حتي ترتاح. نقوم بإحضار مقلاة ووضعها على النار حتي تسخن ووضع دوائر العجينة حتي تستوي من الإتجاهات وإخراجها. مكونات التورتيلا الحار: 1 كوب وربع طحين.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

3 ملاعق زيت.

نص ملعقة صغيرة كركم.

ماء دافئ. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع البيكينج باودر، والملح، والدقيق، وتقليبهم جيداً حتي يختلطو. نقوم بوضع الفلفل الحار، والكركم، على الدقيق وتقليبهم وإضافة الزيت وتقليبهم. إضافة الماء بشكل تدريجي حتي تصبح عجينة لينه غير ملتصقه. نقوم بإستمرار عجن العجينة لمدة 10 دقائق ونقوم بوضع العجينة بكيس نايلون وتركها لمدة ربع ساعة حتي ترتاح. نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات متساوية ونقوم برش سطح متسوي بالدقيق وفرد العجينة على شكل دوائر. نقوم بإحضار مقلاة وتسخينها ونقوم بدهنها بالزيت ونقوم بوضع الدوائر وتقليبها حتي تستوي ويتغير لونها. مكونات سندوتشات التونة بخبز التورتيلا: 2 رغيف خبز تورتيلا.

1 علبة تونة.

1 حبة طماطم.

نص كوب ذرة.

نص كوب زيتون منزوع النواة.

مخلل خيار.

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

رشة ملح، فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع تونة مفتتة نقوم بتقطيع الطماطم، والمخلل، فوق التونة ووضع الذرة، والمايونيز، وعصير الليمون نقوم بتقليب المكونات مع بعضهم. ونقوم بتوزيع الخليط بشكل متساوي على رغيف التورتيلا ولف الرغيف بشكل محكم. عمر شويل - جدة طريقهة عمل خبز التورتيلا اللذيذ بطعم ومذاق خاص لأسرتك فى البيت - ثقفني

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