كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل ب 5 طرق فعالة ومضمونة

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عمر شويل - جدة كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل ، لا أحد منا يستطيع وصف وجع الأسنان ، إنه ألم رهيب يمنعك من عيش حياتك الطبيعية حتى يزول، أسباب ألم عصب الأسنان منها ما هو صحي ومنها أيضا ما هو نفسي ولكن في مقالنا سوف نتعرف علي الصحي منها.

كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل

أسباب ألم الاسنان ، توجد حزمة من الأعصاب شديدة الحساسية في تجويف السن وغالبًا ما تكون سببًا في ألم الأسنان. تنقسم أسباب الألم العصبي إلى فئتين:

حساسية اللب

عندما يكون الألم موضعيًا في سن أو ضرس معين ، يمكن أن يحدث للأسباب التالية:

الأسنان المتشققة أو المكسورة. تسوس الأسنان. تصيب. أسنان مملوءة حديثًا. صرير الأسنان

حساسية الأسنان

إنه أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الأسنان عندما يتآكل مينا الأسنان ويتعرض لمؤثرات خارجية مثل الحرارة أو البرودة أو الطعام أو العصير.

الأسنان الحساسة ناتجة عن:

استخدم منتجات تبييض الأسنان. تجاويف غير معالجة. جراحة اللثة الحديثة لجذور الأسنان المكشوفة. نظف أسنانك بقوة. تآكل اللثة

طرق تمويت عصب الضرس

يجب استشارة الطبيب لتحديد التشخيص الدقيق والسبب الرئيسي للألم، يمكن علاج آلام الأسنان وتخفيفها عن طريق وضع مسكنات الألم أو الحشوات على الأضراس المصابة ، كما سيصف طبيبك الأدوية لمنع العدوى.

بالطبع ، كل من عانى من هذه التجربة المؤلمة في الأسنان يبحث عن تخفيف الآلام ومعرفة كيفية قتل العصب المولي في المنزل ، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها مؤقتًا حتى تستشير طبيبك. من بينها نذكر ما يلي:

قرنفل

أحد أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لتخفيف آلام الأسنان. تم استخدامه لعدة قرون في الطب الصيني والهندي لعلاج الآلام المختلفة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2006 أن هلام القرنفل كان فعالا في تخفيف وجع الأسنان مثل بنزوكائين ، وهو هلام يستخدمه أطباء الأسنان لتخدير اللثة.

يمكنك استخدام القرنفل المجفف أو زيت القرنفل. ضع القرنفل المجفف بين الأضراس والخدين المؤلمة لتسكين الآلام.

يمكنك أيضًا غمس كرة قطنية في مزيج من بضع قطرات من زيت القرنفل وبضع قطرات من زيت الزيتون ووضعها على المنطقة المؤلمة.

يجب على النساء الحوامل عدم استخدام القرنفل.

أوراق الجوافة

تشير الأبحاث إلى أن مضغ أوراق الجوافة قد يساعد في تخفيف آلام الأسنان لأنها تحتوي على فلافونويد الجوافة ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وتسكّن الآلام.

تشير الأبحاث إلى أن مضغ أوراق الجوافة قد يساعد في تخفيف آلام الأسنان لأنها تحتوي على فلافونويد الجوافة ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وتسكّن الآلام. محلول ملحي

يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة بالماء الفاتر والملح على تنظيف بقايا الطعام التي تراكمت بين الأسنان في فمك ، بينما يمكن أن يساعد الملح في إزالة بعض التورم الذي يسبب الألم.

اخلطي ملعقتين صغيرتين من الملح في كوب من الماء الدافئ ، ثم الغرغرة لمدة 60 ثانية ، ثم أخرجيها من الفم مع التركيز على المنطقة التي تسبب الألم.

الكمادات الباردة

أنت الآن تفكر ، “كيف يمكنني وضع كمادة باردة على المكان المؤلم ، فإن استخدامه سيزيد من الألم !!” ، ولكن عزيزي القارئ ، يمكن للكمادات الباردة أن توفر راحة كبيرة من آلام الأسنان ، خاصة إذا كانت ناتجة عن التورم.

ضعي منشفة صغيرة مبللة بالماء المثلج على وجهك بالقرب من المنطقة المؤلمة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ، وإذا لم يقلل ذلك من التورم ، دلكي لثتك بمكعب ثلج صغير.

كبخاخات

إنها مادة موجودة في الفلفل وتمنحهم الحرارة. تساعد هذه المادة على تسكين آلام الأسنان ، كما تساعد على تخدير الأعصاب.

أضف بضع قطرات من زيت الفلفل الحار إلى كرة قطنية وقم بتدليك المنطقة المؤلمة ، لكن احذر من ترك المادة تلمس لسانك.