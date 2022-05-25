مكون سري ضعية في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

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علاج تساقط الشعر من أهم الأمور التي تهتم بها السيدات والفتيات، لأنه يعطي المظهر الجمالي لديهم حيث تعاني العديد من النساء بتساقط الشعر ولذلك نقدم لكم في هذا المقال مكون سري يجعل الشعر حرير وبدون تساقط وذلك في السطور التالية.
مكون سري لتطويل وتكثيف الشعر بدون تساقط
يوجد العديد من الفتيات تحلم بشعر ناعم وحرير وبدون تساقط ولذلك تبحث عن مكون يجعل الشعر ناعم وهذا المكون نطرحه لكم في الأتي.
- المكون السري هو القرنفل والقرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في علاج تساقط الشعر.
- يساعد القرنفل أيضًا على تقوية فروة الرأس مما يعمل على تقوية جذور الشعر.
يعطي الشعر اللمعان والقوة حيث يظهر بشكل ناعم وبدون تقصف.
- مما يعالج التجاعيد المزعجة في الشعر فهو يساعد على التخلص من التجاعيد والشعر الخشن.
طريقة وضع القرنفل على الشامبو
- نقوم بطحن القرنفل أو يمكن وضعه بدون طحن على حسب الرغبة، ثم نضعه في زجاجة الشامبو ونرج الزجاجة جيدًا.
- ثم بعد ذلك نتركها لمدة ٣ ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء فقط ثم نضع عليه الشامبو وندعك الشعر جيدًا برفق ثم نشطف الشعر.
- يستخدم هذا الشامبو مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين النتيجة.
مكون أخر على الشامبو
المكونات
- ٥ فصوص من الثوم.
- ملعقة من البن القهوة.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- نقوم بفرم الثوم ثم نضعه في زجاجة الشامبو ونضع القهوة والخل ونرج الزجاجة جيدًا ثم نتركها لمدة يوم كامل حتى تتفاعل جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر من هذا الشامبو مع التدليك لمدة ٣ دقائق.
- ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر سوف يصبح شعرك مثل الحرير وبدون تساقط
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