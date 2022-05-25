نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلويات السهلة والسريعة لأسرتك فى البيت بكل سهولة في المقال التالي

الحلويات هى أكثر الأكلات التى يتم شراؤها من أى مكان وفى أى وقت، كما أن الحلويات لها فوائد عديدة لجسم الإنسان لأنها تمده بالطاقة اللازمة التى يحتاجها، لكن يجب الحرص فى عدم الإفراط في تناول الحلويات بكثرة، وهيا بنا نتعرف على طريقة عمل الحلويات فى المنزل. مكونات المهلبية بالنشا: نص كوب نشا.

1 كوب ماء.

6 أكواب حليب.

1 كوب سكر.

6 ملاعق ماء زهر.

نص ملعقة صغيرة مستكة عربية.

نص كوب فستق حلبي مفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وتذويب النشا في الماء ونضيف الحليب، ونقوم بوضع الحليب على النار ونقوم بتقليبه جيداً حتي يصبح في كتل. نقوم بإضافة السكر، ونقوم بتقليبه ونقوم بإضافة المستكة المدقوقة وتقليبه لمدة 5 دقائق ونقوم بإضافة ماء الزهر إلى المهلبية ونقوم برفع الوعاء من على النار. نقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع المهلبية بها ونقوم بتزينها بالفستق الحلبي ووضعها في الثلاجة حتي يبرد ونقوم بتقديم. مكونات قمر الدين بالنشا: 1 كوب نشا.

نص كيلو قمر الدين.

4 أكواب ماء.

1 كوب اللوز المقطع.

1 كوب سكر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الماء ونفع قمر الدين ليلة كاملة ونقوم بتصفية قمر الدين حتي نحصل على عصير ونضعه في وعاء ونقوم بتذويب النشا بنصف كوب ماء ونقوم إضافة إلى الوعاء. نقوم بوضع السكر الخليط وتقليبه جيداً ونقوم بوضع الوعاء على النار حتي تقوم بتقليبه عندما يغلي نقوم بتركه لبعض الوقت. نقوم بوضع الخليط في أطباق التقديم وتزينها باللوز المقطع وتركه في الثلاجة لبعض من الوقت. مكونات بسكويت بالكاكاو والنسكافيه: 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

مغلفان من البسكوت المكسر.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

علبه حليب مركز.

3 ملاعق حليب بودرة.

علبة قشطة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار صينية ووضع البسكوت ونفرده ونقوم بخلط الكاكاو، والنسكافيه، والقشطة، والحليب البودرة وعلبة الحليب مركزة جيداً نقوم بوضع الخليط فوق البسكوت ونفرده جيداً ونقوم بوضعه في الثلاجة. مكونات كرات الشوكولاته: 3 أرباع كوب كريمة السائلة.

1 كوب وربع شوكولاته الشيبس.

ربع كوب ماء.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة زبدة.

كمية من الكاكاو البودرة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الكريمة على النار لتسخن حتي لا تصل للغليان. في وعاء آخر نقوم بوضع السكر والماء، حتي تحصل على كراميل أصفر اللون مع التقليب. ونقوم بوضع الكريمة الساخنة إلي الكراميل ونضعه على النار وتقليبهم حتي يختلط نقوم بإخراج الخليط من على النار ونقوم بوضع الشوكولاته. نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة حتي نحصل على لمعان نقوم بوضع الخليط ونضعه في الثلاجة حتي يتماسك لمدة 1 ساعة ونقوم بصنع كرات الشوكولاته وندحرجها بالكاكاو البودرة حتي تصبح جاهزة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلويات السهلة والسريعة لأسرتك فى البيت بكل سهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحلويات السهلة والسريعة لأسرتك فى البيت بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.