أقوى مبيض طبيعي ماسك الشوفان والنشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد

ماسك الشوفان والنشا ، من الماسكات الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها فهو يعمل على شد التجاعيد بشكل رائع، ويفتح البشرة ويزيل الكلف والنمش الذي يشوه مظهر البشرة، كما يحتوي على بعض المواد الطبيعية الهامة التي تحمي البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها وتقضي عليها نهائياً، ويعمل على ترطيب البشرة وتقشير الخلايا الميتة التي تسبب اسمرار الوجه، ويعطي للبشرة نضارة وحيوية ويجعلها تبدو صغيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الشوفان والنشا لمحاربة الشيخوخة وشد تجاعيد البشرة بشكل رائع، بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الشوفان والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الشوفان والنشا السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل:-

نحضر طبق صغير ونضع به الشوفان، والنشا، وزيت الليمون، والعسل ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام ومتجانس تماماً. نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفرك الوجه باليد حتى نتخلص من الخلايا الميتة والاسمرار نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. كما يفضل وضع الماسك على البشرة يوم بعد يوم حتى نحصل على بشرة جميلة.

فوائد ماسك الشوفان والنشا للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-