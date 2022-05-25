تخلص من الرهاب الاجتماعي في سبعة أيام فقط

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عمر شويل - جدة تخلص من الرهاب الاجتماعي في 7 أيام ، والمعروف أيضًا باسم اضطراب القلق الاجتماعي ، هو مشكلة نفسية شائعة لا تظهر إلا عند التعامل مع الآخرين ، لذلك تعرف علاج هذه المشكلة من خلال المعلومات.

كيفية التخلص من الرهاب الاجتماعي في 7 أيام

يمكنك علاج الرهاب الاجتماعي من خلال:

العمل الجماعي:

يعمل المعالج على التعرف على الأفكار السلبية التي تدور في ذهن المريض ، مما يساعده على نسيان الماضي والتركيز على الحاضر.

الجلسات العلاجية:

يحتاج المريض إلى حوالي 16 جلسة علاجية تساعده على إدارة الموقف بالإضافة إلى مساعدته على بناء ثقته بنفسه وتدريبه على التعامل مع الآخرين.

اعمل على تحسين مهاراتك الاجتماعية:

عزز مهاراتك الاجتماعية من خلال التحدث أمام مجموعة كبيرة من الناس ، وتأكد من التواجد في الأماكن المزدحمة كثيرًا.

طريقة التخلص من الرهاب الاجتماعي بالقران

يعتقد أن القرآن هو الشافي للعديد من الأمراض العقلية والجسدية ، وبسبب قول الله تعالى ، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ” بالإضافة إلى ذلك ، فإن سورة البقرة لها خصائص معجزة من طرد الأرواح الشريرة والشفاء.

لذلك يجب على مرضى الرهاب الاجتماعي الاستمرار في قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة بالإضافة إلى أدعية القراءة.

وبالمثل ، يجب على المرء أن يتجنب وساوس الشيطان.

كما يجب أن تكون إيجابية ، ولها نظرة جيدة إلى الله ، وأن تقترب من الله من خلال العبادات مثل الصلاة والصوم والذكر.

بالإضافة إلى الرقية القانونية ، لها تأثير قوي في التخلص من الرهاب الاجتماعي، ولا مانع من إيجاد بعض المختصين للتخلص من هذا المرض.

تمارين سلوكية لعلاج الرهاب الاجتماعي

إذا كنت تعاني من الرهاب الاجتماعي فيمكنك القيام بهذه التمارين للتخلص منه

هذا المرض:

تمارين التنفس:

الأشخاص المصابون بالرهاب الاجتماعي لا يتنفسون بشكل صحيح.

عليه أن يتعلم كيفية القيام بهذه التمارين.

يأخذ الخطوات التالية:

استنشق من خلال أنفك وارفع كتفيك.

ثم تخلص من هذا الهواء من خلال فمك.

تتكرر هذه الطريقة عشر مرات.

تمارين الاسترخاء:

يقوم المريض بتمارين الاسترخاء من فروة الرأس إلى أصابع القدم.

في هذا التمرين ، يمكن ممارسة التأمل.