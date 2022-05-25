نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنين بالعجوة والملبن بأسهل طريقة وبمكونات مغذية لأطفالك في المقال التالي

المنين بالعجوة والملبن من المخبوزات اللذيذة التي يقبل الناس على شرائها من المخابز بكثرة، ويمكنك إعدادها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات البسيطة التي تتوفر في مطبخك، وتحرص كثير من الأمهات على إعداد المخبوزات بأنواعها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة لتقديمها كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب فهي محببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، طريقة عمل المنين بالعجوة والملبن بأسهل طريقة وبمكونات مغذية لأطفالك. مكونات المنين بالعجوة والملبن يتم عمل المنين بالعجوة والملبن بالمكونات الآتية: كيلو من الدقيق الخاص بالكعك والبسكويت.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب سمن.

نصف كوب زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة شمر مطحون.

ملعقة كبيرة يانسون مطحون.

كوب زبادي.

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص. الحشوة نصف كيلو عجوة.

نصف كيلو ملبن. طريقة التحضير لنجاح عمل المنين بالعجوة بنفس طعم المخابز يجب الالتزام بالخطوات الآتية: نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتين كبيرتين من السكر في كوب من الحليب الدافئ وكوب من الزبادي. نضع ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون وملعقة كبيرة من الشمر المحمص المطحون و2 ملعقة كبيرة من اليانسون المحمص على كيلو الدقيق المخصص للكعك والبسكويت ورشة الملح ونقلب جيداً. في إناء عميق نضع المكونات الجافة ثم نضيف نصف كوب سمن ونصف كوب زيت ونفرك الدقيق مع السمن والزيت حتى يمتزج تماماً ونحصل على قوام مفتت. ثم نضيف خليط الخميرة ونعجن المكونات ولو احتاج العجين سوائل نضيف نصف كوب من الماء الدافئ بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نعجن نصف كيلو من العجوة مع 2 ملعقة كبيرة من الزبدة ونشكلها لأصابع، ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونفردها بشكل مستطيل ثم نضع فيها أصبع من العجوة. نلف العجينة على شكل رول ثم نقطعها حلقات صغيرة وندهنها بالحليب ونغلفها بالسمسم. توضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت ويترك حتى يتضاعف حجمه ثم يخبز على حرارة 180 مئوية حتى يأخذ لون ذهبي. نخرج المنين من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة المنين بالعجوة والملبن بأسهل طريقة وبمكونات مغذية لأطفالك - ثقفني

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