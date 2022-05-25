نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من النشا اعملي المشبك البيتي بطعم رائع ومذاق مميز بأقل تكلفة مثل الجاهز في المقال التالي
يعد المشبك البيتي من الحلويات الشهية التي يقبل عليها ويعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، يتم تحضيره في المناسبات والحفلات الدينية، كما أنه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والنشا والخميرة مكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المشبك البيتي بطعم رائع ومميز مثل الجاهز.
مقادير عمل المشبك البيتي
يحتوي المشبك البيتي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالآتي:-
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- ملعقتان من السكر.
- كوب من النشا.
- ٣ ملاعق من الزيت.
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء ونضعه على النار مع وضع كوب ونصف من الماء مع ٢ كوب من السكر مع عصر نصف ليمونة.
- نترك المزيج على نار متوسطة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم نختبره، بعد ذلك نغلق النار ونضيف ماء الزهر أو ماء الورد حسب الرغبة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير المشبك البيتي بشكل ناجح في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع النشا بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الملح مع السكر و٣ ملاعق من الزيت ونقلبهم جيداً.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة مع التقليب حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب.
- ثم بعد ذلك باستخدام المضرب اليدوي نقلب حتى نحصل على القوام المناسب.
- بعد ذلك نترك العجين حتى يخمر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط بداخل كيس الحلواني ثم وضعه في الزيت الساخن حتى يتماسك.
- نخرجه ونضعه في الشربات البارد، بعد ذلك نخرجه ونصفيه ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مشبك بيتي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من النشا اعملي المشبك البيتي بطعم رائع ومذاق مميز بأقل تكلفة مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.