بكوب من النشا اعملي المشبك البيتي بطعم رائع ومذاق مميز بأقل تكلفة مثل الجاهز

يعد المشبك البيتي من الحلويات الشهية التي يقبل عليها ويعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، يتم تحضيره في المناسبات والحفلات الدينية، كما أنه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والنشا والخميرة مكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المشبك البيتي بطعم رائع ومميز مثل الجاهز.

مقادير عمل المشبك البيتي

يحتوي المشبك البيتي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقتان من السكر.

كوب من النشا.

٣ ملاعق من الزيت.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضعه على النار مع وضع كوب ونصف من الماء مع ٢ كوب من السكر مع عصر نصف ليمونة.

نترك المزيج على نار متوسطة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم نختبره، بعد ذلك نغلق النار ونضيف ماء الزهر أو ماء الورد حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير المشبك البيتي بشكل ناجح في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-