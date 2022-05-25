حضري بيتزا الطاسة السريعة في عشر دقائق لجوع نص الليل

تعتبر بيتزا الطاسة ، من أسرع وأسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها بدون تعب أو مجهود، ومن منا لا يحب البيتزا بمذاقها اللذيذ والمتميز ونوعها الفريد، وهي من الوجبات التي لا يختلف علي عشقها أحد، وهي وجبة سريعة ولها مذاق رائع ومختلف ويمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل بالجمبري أو بالتونة أو بالخضار أو بالجبن أو باللحمة أو بالفراخ وغيرها من الحشوات، فهي وجبة غذائية متكاملة يعشقها الكبار وخاصة الأطفال، وتتميز بأنها من الوجبات السريعة والبسيطة لأنها لا تحتاج إلي مجهود أو وقت طويل ومكوناتها موجودة في كل منزل، وهي أكلة تعود أصولها إلي دول الشرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين علي حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل الخضروات واللحوم، فهي أكلة من ضمن المأكولات الإيطالية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط وأسهل الخطوات لتحضير بيتزا الطاسة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل بيتزا الطاسة السريعة

تتكون هذه الأكلة السريعة علي مقادير بسيطة وهي كالاتي:-

العجينة:-

2 معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة كبيرة من الزيت زيتون.

معلقة صغيرة من السكر.

8 ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

للصلصة:-

معلقة صغيرة من معجون الطماطم.

قليل من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة زيت زيتون.

فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الزعتر.

للوجه:-

شرائح جبن شيدر.

شرائح من النقانق.

مكعبات من الطماطم.

فلفل رومي أخضر شرائح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير بيتزا الطاسة السريعة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

أولاً لعمل العجينة، نقوم بإحضار بولة ونضع بها مكونات العجين كلها، ونعجن بواسطة اليد حتي تتكون لدينا عجينة لينة وطرية. ثم نخلط مكونات الصلصة في وعاء أخر، ثم نأخذ العجينة ونضعها في مقلاة غير لاصقة، ونفتحها باليد حسب حجم المقلاة. ثم نضع الصلصة عليها ونوزعها فوق العجينة، ثم نضع الجبن الشيدر ونرشها بشرائح النقانق، والفلفل الأخضر وبعض مكعبات الطماطم. بعد ذلك نرش شرائح الشيدر مرة أخري، ونغطيها بغطاء ونسويها علي نار هادئة، حتي تنضج ثم تقدم بألف صحية وهنا.

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

هناك بعض النصائح يجب أتباعها لنجاح الوصفة وهي كالتالي:-