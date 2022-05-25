مش هتشتري السمنة تاني.. بكيلو حليب حضري 2 كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم يجنن زي الجاهز

السمنة البلدي لا غني عنها في أي مطبخ، لأنها تدخل في الكثير من الوصفات التي تقوم ربة المنزل بتحضيرها، لأنها تعطى للوجبات رائحة لا مثيل لها، كما أنها مفيدة جدا للجسم، وأفضل من السمن الهولندي، ولكن هذه الأيام ارتفع سعر كيلو السمن البلدي في جميع الأسواق، وليس فقط هذا السبب وإنما يوجد سبب أخر يجعل الجميع يتكاسل عن شراء السمن من الخارج وهو أنه يوجد بعض البائعين يقومون بعمليات غش أثناء بيع السمن، ولذلك اتجه الكثير من النساء للبحث عن الوصول إلى طريقة لعمل السمنة البلدي في البيت بكل سهولة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير السمن البلدي في البيت

توجد بعض الأكلات التي غنى عن السمن البلدي فيها مثل الملوخية والفطير المشلتت، والقرص الفلاحي، وغيرها من الحلويات التي يجب أن نضع السمن البلدي فيها مثل البسبوسة، و الكنافة البلدي، والآن لن تفكرى كثيرا في أمر السمنة البلدي إطلاقا، ونحن سوف نعرض لكم بالتفصيل طريقة الحصول على السمن البلدي من كيلو حليب من المنزل، والمكونات هي:

كيلو حليب أو على حسب الكمية التي تحتاجينها.

القليل من الملح.

غسالة صغيرة مخصصة لذلك.

ثلج كثير.

طريقة تحضير السمن البلدي باستخدام. كيلو من اللبن

لا تستغرب الأمر الغسالة لأنه بالفعل يوجد بعض البيوت يستخدمون الغسالة لتحضير أحلى سمن بلدي، بدون أي عناء ولا مجهود، والآن سنقوم بشرح الطريقة: