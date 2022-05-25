نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا يهمك سعره الغالي.. طريقة زراعة الليمون في المنزل بثمرة ليمونة من الثلاجة في 3 دقائق في المقال التالي
الليمون يساعد الجسم على امتصاص نسبة الحديد التي توجد في الأكل، فيجب وضع القليل من الليمون على جميع الوجبات التي تحتوي على نسبة حديد، وتأتي أيام معينة في السنة ويرتفع سعر كيلو الليمون بشكل مبالغ فيه، حتى وصل في بعض الأوقات إلى مائة جنية، ولم يكن متوفرا في كل الأماكن، ولذلك نحن قررنا أن نقدم لكم وصفة رهيبة لزراعة الليمون في البيت باستخدام ليمونة واحدة موجودة لديك في الثلاجة، بمكونات بسيطة وطريقة رائعة سيتوفر لديكِ الليمون طوال العام، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد عن هذا المقال.
طريقة الزراعة الليمون في البيت
انتشر في السنوات الماضية موضوع الاكتفاء الذاتي، فأصبح معظم الأشخاص الذين يمتلكون سطح منزل أو بلكونة يدخل فيها الشمس والضوء، يقومون بزراعة جميع الخضروات والفاكهة التي يريدونها، وحديثنا اليوم عن زراعة الليمون، مع العلم أن هذا الأمر من الممكن أن تقوم به ربة المنزل بمفردها، لأن لا يحتاج الجهد الكبير ولا الأدوات الكثير ونحن سوف نقوم بشرح ما هي الأدوات المستخدمة لذلك:
- نحتاج بذور الليمون، ويجب أن يكون النوع المنجب العضوي.
- مكان يوجد فيه شمس وضوء، مثل بلكونة، أمام المنزل، فوق البيت.
- أصيص الزراعة.
- تربة خصبة.
- سماد عضوي للزراعة.
- أكياس بلاستيك لتغطية الزرع، بشرط أن تكون بها ثقوب.
خطوات زراعة الليمون في البيت بكل سهولة
خطوات زراعة الليمون سهلة ولا تحتاج أي جهد على الإطلاق، ونحن سنعرض لكم الآن من البداية:
- يجب إحضار الأصيص، وبعد ذلك نضع فيه التربة.
- بعد ذلك يجب وضع البذور داخل التربة.
- بعد ذلك يجب وضع السماد العضوي فيها.
- يجب وضع كمية أخرى من التربة على السماد، ويجب أن يكون السماد مغطاة تماما بالتربة.
يتم وضع كمية ماء بسيطة.
- يجب تغطية الأصيص بغطاء بلاستيك، بشرط أن يكون به ثقوب.
- يجب أن يكون الأصيص يتعرض للشمس لمدة لا تقل عن سبعة ساعات يوميا، حتى يزدهر الليمون بشكل صحيح وفي أسرع وقت.
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