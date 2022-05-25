كريم جل بذور الكتان للبشرة لمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة

كريم جل بذور الكتان من الوصفات الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وشد الجلد والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن فهي تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة الذي بدوره يقوي الجلد ويحافظ على مرونته، ويساعد في علاج آثار حب الشباب والالتهابات الجلدية الذي يساهم في الحفاظ على صحة الأنسجة المكونة للجلد ويحتوي الكريم على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد والتي تساعد على إزالة المواد السامة التي تتراكم في أنسجة الخلايا، سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كريم جل بذور الكتان لمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مكونات كريم جل بذور الكتان



ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة كبيرة نشا.

كبسولة من فيتامينE

ملعقة صغيرة من الحنة البيضاء.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان في كوب من الماء الساخن ويوضع على النار لمدة سبع دقائق ثم يصفى. نخلط ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان مع ملعقة كبيرة من النشا ثم نضيف ملعقة صغيرة من الحنة البيضاء و2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند ونفرغ كبسولة من فيتامين E ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً. يوضع الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع واحد فقط. يستخدم هذا الكريم يوميا قبل النوم ويوضع على بشرة نظيفة ويدلك بحركات دائرية ويترك على البشرة حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر. يفضل ترطيب البشرة بعدها بماء الورد للحصول على أفضل النتائج.

فوائد جل بذور الكتان للبشرة

تحتوي بذور الكتان على عناصر غذائية مهمة للبشرة ومنها الأوميجا 3 وحمض الينوليك، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي: