نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم في نصف ساعة في المقال التالي
أصبحت مشاكل الشعر يعاني منها الكبير والصغير، ولكن نحن نتحدث اليوم عن مشكلة محددة وهي مشكلة الشعر المجعد، والشعر المجعد يصبح مشكلة عند الاستحمام وعند تمشيطية وفي كل شئ، وإذا قررت الأم عمل كيراتين للشعر ليصبح ناعم كالحرير، هذا الأمر مكلف للغاية وتحتاج إلى الكثير من المال لعمل ذلك، ولكن نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تعمل على فرد الشعر المجعد فى ساعتين فقط، مع أن هذه الوصفة ليس حلا لمشكلة الشعر المجعد فقط، وإنما تعمل على علاج الكثير من المشاكل، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات كريم نيفيا لفرد الشعر في البيت
كلنا نعرف أن كريم نيفيا يستخدم في ترطيب الجلد والتخلص من التشققات الموجودة في اليدين، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم استخدام آخر لكريم نيفيا وهو فرد الشعر المجعد ولن تصدقي نفسك من النتيجة الفعالة له، وسوف تشعرين أنكِ بالفعل قمتِ بعمل كيراتين طبيعي في البيت بأقل التكاليف وفي أسرع وقت ممكن ولن تذهبي إلى الكوافيرات مرة أخرى، وتتلخص المكونات في:
- نصف علبة من كريم نيفيا.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة ونصف من النشا.
طريقة تحضير واستخدام الوصفة لفرد الشعر المجعد
لو نظرنا إلى المكونات سنجدها أن كل مكون له فائدة رائعة وتعالج مشكلة معينة للشعر، بالإضافة أن جميعهم يدخلون في الكثير من الوصفات الطبيعية للجسم كله، وكانت النتيجة فوق الممتازة، والآن سنقوم بشرح خطوات تحضير واستخدام الكريم:
- يتم وضع جميع المكونات في طبق بلاستيك، ويتم التقليب حتى نحصل على قوام سهل الفرد على الشعر.
- يتم تمشيط الشعر، وبعد ذلك يجب تقسيمه حتى يسهل علينا فرد الوصفة عليه.
- نضع الكريم على الشعر، ثم نتركها من ربع إلى نصف ساعة.
- يجب غسل الشعر بالشامبو.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع
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