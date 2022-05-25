خبز الكيزر بأسهل وأسرع طريقة بدون بيض وبدون زبدة هش وأحلى من المخابز

خبز الكيزر ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم أيضا، حيث يحظى بإقبال الكثير، لذا يقبل الجميع على شرائه من المخابز لكي يتناولونه في الوجبات اليومية كوجبة الإفطار أو العشاء، أو عمله كسندويشات للمدارس والرحلات، وقد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية أيضا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتهم بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم، وغير مكلفة أيضا، ويتميز هذا الخبز بقيمته الغذائية العالية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري والهش الذي لا مثيل له، وهو قد يختلف عن خبز التورتيلا ويمكنكم إعداده في المنزل بكل سهولة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز الكيزر بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المخابز، وبأقل تكلفة.

مكونات خبز الكيزر

يتكون خبز الكيزر من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل.

5 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الوجه

ربع كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة شربات خفيف بارد.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز الكيزر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب جيدا حتى يذوب السكر والخميرة.

ثم نضيف الخل والزيت النباتي ونقلب جيدا.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك ندهن اليد بالزيت نعجن جيدا لمدة 10 دقائق تقريبا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى 12 كرة أو أكثر ( حسب الرغبة)، ثم نضغط عليهم باليد قليلا.

بعد ذلك نرصهم في صواني فرن ونضع فيهم ورقة زبدة ونباعد بين الكرات.

ثم نغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة ونتركهم يختمروا مرة ثانية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والشربات ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه الكرات بخليط الحليب بعد اختمارهم، ثم نرش على الوجه سمسم.