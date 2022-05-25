طريقة عمل ماسك القهوة والنشا الرهيب لإزالة التجاعيد والجلد الميت وتفتيح البشرة

يعد ماسك القهوة والنشا ، من أقوي أنواع الكريمات التي تستخدم في علاج أثار حب الشباب وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً، وهي وصفة طبيعية 100% ومفيدة جداً للبشرة، وهي صفة قوية جداً في التفتيح وإزالة البقع الداكنة والهالات السوداء حول منطقة العين، بعد استخدامك هذه الوصفة السحرية سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء مثل بشرة الأطفال، لأنها تعطي البشرة نعومة ونضارة وحيوية، لأن هذه الوصفة تحتوي علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن للازمة لتغذية البشرة ومنحها النضارة والحيوية، سوف تتخلصين من مشاكل البشرة نهائياً بعد استخدام هذه الوصفة، وسوف تجعل بشرتك خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل جلدية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للبشرة في المنزل.

مكونات ماسك القهوة والنشا

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل ماسك القهوة والنشا السحري بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع به جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتي تتجانس المكونات جيداً. نحضر وعاء ونضعه علي النار ونضع به ماء ونتركه حتي يغلي. نقوم بوضع الطبق علي الماء الساخن ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم. نرفع الوعاء من علي النار ونتركه جانباً حتي يبرد، نحضر علبة فارغة ونقوم بوضع الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة حتي تتماسك. نقوم بوضع الكريم يومياً علي البشرة قبل النوم حتي نحصل علي نتائج مضمونة وفعاله.

طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه

سوف نتعرف علي طريقة تحضير ماسك بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-