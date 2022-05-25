بالقرفة والسمسم اصنعي الغريبة المغربية بطعم لذيذ وقوام دائب أحلى من الجاهزة

الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم ، أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي تشتهر بها دولة المغرب العربية، فهي من المخبوزات التي تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات والمعجنات الناعمة، وطعمها طيب ورائحتها جميلة تجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها، ويتم تقديمها دائماً بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهى من المخبوزات الصحية الهامة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم أجمل أنواع الحلويات الناعمة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من الزبدة.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به السمسم، والملح، والقرفة، والبيكنج بودر، والدقيق، والسكر البودرة، والفانيليا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الزبدة، والزيت للخليط ونقلب برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نحضر صينية كبيرة ونضع عليها ورقة الزبدة. ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص متوسطة الحجم، ثم نقوم برص الأقراص على الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونرص عليها قطع الغريبة ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح الغريبة المغربية

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على غريبة لذيذة وهشة بالمنزل وهى كما يلي:-