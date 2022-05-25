تحذير وكارثة من العلماء عند تجميد العيش في الفريزر تعرفي على الطريقة الصحية لتخزين العيش

لا يمكن أن ننكر حقيقة أن المخبوزات لا يتم تناولها سوى طازجة عند خروجها من الفرن وبخاصة الخبز بأنواعه فعندما يبرد يفقد لذته وطعمه الشهي، ولكن المشكلة أن تحضير الخبز بشكل يومي أو حتى شرائه يومياً أمر صعب ولهذا فإن خطوة تخزين الخبز من الخطوات الهامة لإنجاز الوقت، ولكن يجب البحث عن طريقة صحيحة لتخزينه حتى لا يتلف سواء بسبب البرودة أو تكون العفن عليه.

طريقة حفظ الخبز

يجب اتباع عدة نصائح هامة لضمان الحفاظ على الخبز في الثلاجة لأطول فترة ممكنة، ومن ضمن هذه النصائح نجد التالي:

عدم الاعتماد على الثلاجة بشكل كامل

نجد أن حفظ الخبز في الثلاجة يساعد في تأخير تكون العفن فقط، ولكنه لا يحافظ على الخبز بشكل سليم مثل الفريزر، ولهذا يفضل عدم وضعه في الثلاجة إلا إذا كانت الكمية قليلة.

التأكد من تغليف الخبز جيداً

يجب التأكد جيداً من أن الخبز مغلف بشكل جيد داخل أكياس التخزين البلاستيكية، وهذا لضمان حمايته من وصول الرطوبة له لأن هذا يجعله طازجاً عند تسخينه مرة ثانية.

فينصح باستخدام أكياس من البلاستيك أو أكياس مخصصة لحفظ الطعام، وإذا كان الخبز مغلفاً فيتم تخزينه كما هو.

ضرورة تهوية الخبز قبل تخزينه

يفضل عدم تخزين الخبز بشكل مباشر عند خروجه من الفرن وهو ساخن، بل يجب تهويته أولاً لبعض الوقت ثم تغليفه ووضعه في الفريزر.

فعند تخزين الفرد بشكل مباشر يؤدي ذلك لتعجن الخبز.

حفظ الخبز في درجة حرارة الغرفة إذا كان استعماله في وقت قريب

يمكن حفظ الخبز بأمان في درجة حرارة الغرفة، وهذا إذا كان استخدامه قريباً لأن هذه الطريقة تحفظ الخبز ليومين فقط، ويجب أن يكون بعيداً عن ضوء الشمس.

وإذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة في الغرفة فلن يكون هذا جو مناسب لحفظ الخبز لأكثر من يوم فقط.

مدة صلاحية الخبز في الفريزر

كثير منا يلجأ لفكرة حفظ الخبز في الفريزر لاستخدامه في أوقات أخرى إذا كانت كمية الخبز كبيرة، ولكن يجب معرفة أقصى مدة لتخزين الخبز في الفريزر ويظل صالحاً للاستخدام، فيمكن تخزينه والاحتفاظ به لمدة ستة أشهر فقط، وبعد مرور هذا الوقت سوف يتلف وتتجمد أطرافه.