يعتبر كريم لبان الذكر السحري من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوي على ماده الكولاجين التي تساعد على تجديد الخلايا وتفتيح لون البشرة، وتعمل أيضاً على تقشير خلايا الجلد الميتة وتطهير البشرة من الميكروبات والبكتيريا والشوائب المسببة لحب الشباب، ويعالج المسامات الواسعة ويقضي على البقع الناتجة عن التعرض للشمس، ويحتوي الكريم على ماء الخيار والعسل وهي مواد طبيعية تعمل على ترطيب الجلد ومنع جفافه وعلاج الالتهابات، ويعتبر الكريم وصفة آمنة على البشرة وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على خلايا الجلد ومنع ظهور التجاعيد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كريم لبان الذكر السحري بمكونات طبيعية لحل جميع مشاكل البشرة.

مكونات كريم لبان الذكر السحري



نحتاج لعمل الكريم بعض المكونات البسيطة، وهي كالتالي:

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة ممسوحة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من ماء الخيار.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نضع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب من الماء الساخن وتترك منقوعه طول الليل. ثم نضع لبان الذكر المنقوع في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام ناعم ثم يصفي بواسطة مصفاة ضيقة. ثم نضع الماء المستخلص منه في إناء على نار متوسطة ثم نضيف ملعقة ممسوحة من نشا الذرة ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. نطفئ النار ونضيف ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان وملعقة كبيرة ماء الخيار ثم نضيف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. ثم يتم وضع الكريم في علبة نظيفة وجافة ونحتفظ به في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوع. يستخدم الكريم يومياً على بشرة نظيفة ويدلك بحركات دائرية ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة قبل النوم ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يحتوي لبان الذكر على مادة الكولاجين التي تحافظ على شباب البشرة، ومن أهم فوائده ما يلي: