كنز كريم نيفيا والنشا سر رباني للبشرة ومن أول استعمال فوري وتحدي

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كنز كريم نيفيا والنشا، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض وتفتيح البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح ويعد من أفضل الماسكات والكريمات التي يدخل بها، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على كنز كريم نيفيا والنشا الرهيب لبشرة ناصعة البياض 4k وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.
كنز كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة
يعد من أشهر كريمات التبييض لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة.
مكونات عمل كريم نيفيا والنشا للتبيض
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات الكريم مع إضافة المكونات الطبيعية وهى كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- خمس نقط من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من كريم نيفيا.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم السحري بخطوات سهلة بالمنزل وبطريقة مضمونة وهى كالتالي:-
- يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم ملعقة كريم نيفيا ويتم تقليبهم جيدا.
- ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام الكريمالسحري لبياض الوجه وهى كما يلي:-
- أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.
- ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.
- يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.
- نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.
- ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.
- يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.
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