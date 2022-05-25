نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة بهذه الطريقة سوف تتخلصي من دهون الكرش في ثلاث أيام فقط لن تتخيلي النتيجة في المقال التالي
الكرش أو الدهون المتراكمة في منطقة البطن من أكثر أنواع الدهون المستعصية التي يصعب التخلص منها لأنها تسمى بالدهون المعقدة التي يصعب تفتيتها، ولهذا يلجأ الكثيرين ممن يعانون من تلك المشكلة لأدوية تخسيس ولكنها تشكل تأثير سلبي فيما بعد، ويمكن استبدالها بوصفات طبيعية أثبتت فاعليتها كثيراً في تخسيس البطن أو الكرش وأي دهون متراكمة في الجسم وليس لديها أي آثار جانبية.
ماء الكمون لتخسيس البطن
يعتبر الكمون من أفضل التوابل التي لا غنى عنها في أي مطبخ وبخاصة الهندي، ويتميز منقوع الكمون بأنه يعزز عملية الأيض الغذائي والهضم في الجسم ويساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع، وله فاعلية كبيرة في تخسيس دهون البطن، هذا بجانب أنه من المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة التي تعطي الشعور بالشبع، ويتم تحضير هذا المشروب كالتالي:
المكونات:
- ملعقة بذور كمون كبيرة.
- كوب ماء كبير.
طريقة التحضير:
- نحضر كوب فارغ ونضع به كمية بذور الكمون والماء ونتركهم مع بعض ليلة كاملة حتى الصباح.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الماء من البذور الموجودة بها، ويؤخذ مقدار كوب من الماء المصفى على معدة فارغة كل صباح.
- سوف نلاحظ الفرق والنتيجة المذهلة، ولكن يجب ممارسة بعض التمرينات الرياضية بجانب تناول هذا المشروب.
الشاي الأخضر للتخلص من دهون الكرش
- على الرغم من عدم وجود دراسات علمية مؤكدة على تأثير الشاي الأخضر في تفتيت الدهون وإنقاص الوزن، إلا أنه من المشروبات التي لها تاريخ قديم طويل عن مفعوله في إنقاص الوزن وتحديداً الدهون المتراكمة في منطقة البطن فهو من المشروبات الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة مرتفعة وله فوائد صحية أخرى.
- ينصح بتناول كوب واحد فقط من الشاي الأخضر بشكل يومي في الصباح دون إضافة سكر له ويفضل أن يكون على معدة فارغة فهذا يساعد في فقدان الدهون المتراكمة في البطن.
- حيث يساعد في تقليل طريقة الشهية وتقليل عدد مرات تناول الطعام وهذا يساعد في إنقاص الوزن بشكل تدريجي وملحوظ.
- ينصح بعدم الإكثار من تناوله فيسمح بكوبين كحد أقصى، فالإكثار منه ينتج عنه نقص في معدل الكالسيوم في العظام.
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