معجزة بهذه الطريقة سوف تتخلصي من دهون الكرش في ثلاث أيام فقط لن تتخيلي النتيجة

الكرش أو الدهون المتراكمة في منطقة البطن من أكثر أنواع الدهون المستعصية التي يصعب التخلص منها لأنها تسمى بالدهون المعقدة التي يصعب تفتيتها، ولهذا يلجأ الكثيرين ممن يعانون من تلك المشكلة لأدوية تخسيس ولكنها تشكل تأثير سلبي فيما بعد، ويمكن استبدالها بوصفات طبيعية أثبتت فاعليتها كثيراً في تخسيس البطن أو الكرش وأي دهون متراكمة في الجسم وليس لديها أي آثار جانبية.

ماء الكمون لتخسيس البطن

يعتبر الكمون من أفضل التوابل التي لا غنى عنها في أي مطبخ وبخاصة الهندي، ويتميز منقوع الكمون بأنه يعزز عملية الأيض الغذائي والهضم في الجسم ويساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع، وله فاعلية كبيرة في تخسيس دهون البطن، هذا بجانب أنه من المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة التي تعطي الشعور بالشبع، ويتم تحضير هذا المشروب كالتالي:

المكونات:

ملعقة بذور كمون كبيرة.

كوب ماء كبير.

طريقة التحضير:

نحضر كوب فارغ ونضع به كمية بذور الكمون والماء ونتركهم مع بعض ليلة كاملة حتى الصباح. بعد ذلك نقوم بتصفية الماء من البذور الموجودة بها، ويؤخذ مقدار كوب من الماء المصفى على معدة فارغة كل صباح. سوف نلاحظ الفرق والنتيجة المذهلة، ولكن يجب ممارسة بعض التمرينات الرياضية بجانب تناول هذا المشروب.

الشاي الأخضر للتخلص من دهون الكرش