اعملي أسهل كريب بمكونات سهلة وخطوات بسيطة في المنزل وطعمه تحفة

وجبة الكريب من الأطباق الشهيرة التي توجد في كافة أنحاء العالم وهي مفضلة عند الجميع ولا يختلف على حبها أحد، ويرجع سبب شهرتها هذه إلى سهولة تحضيره ومذاقه المميز، ويمكن تحضير الكريب بأكثر من حشوة حسب الذوق، وهناك أيضاً كريب حادق باللحوم والجبن، وكريب حلو بالشوكولاتة والمكسرات المختلفة، ويمكن الحصول على الكريب بدءاً من العجينة بكل سهولة بمكونات بسيطة في المنزل.

طريقة عمل الكريب بالنوتيلا

يعد هذا النوع من الكريب من أكثر أنواع الكريب الشهيرة التي توجد في فرنسا كاملةً، ولكن طريقة تحضيره تختلف قليلاً في الدول العربية، فنجد:

المكونات:

عجينة كريب جاهزة.

كوب من النوتيلا.

فراولة مقطعة شرائح.

موز مقطع شرائح.

صوص شوكولاتة.

سكر بودر.

طريقة التحضير:

نفرد العجينة وندهنها بالنوتيلا ثم نضع الفراولة والموز المقطعين شرائح. بعد ذلك نلف الكريب بالطريقة المعتادة. باستخدام صوص الشوكولاتة والسكر البودر يتم تزيين وجه الكريب بعد لفه.

طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة

الكريب بحشوة اللحمة المفرومة من ألذ أنواع الكريب الحادق المفضلة عند الجميع، ويمكن الحصول عليه كما يلي:

المكونات:

عجينة كريب جاهزة.

كيلو من اللحم المفروم.

عدد 4 حبات بصل مفرومين ناعماَ.

كوب من المشروم.

عدد 4 ملاعق زيت.

كزبرة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير: