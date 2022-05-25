نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي أسهل كريب بمكونات سهلة وخطوات بسيطة في المنزل وطعمه تحفة في المقال التالي
وجبة الكريب من الأطباق الشهيرة التي توجد في كافة أنحاء العالم وهي مفضلة عند الجميع ولا يختلف على حبها أحد، ويرجع سبب شهرتها هذه إلى سهولة تحضيره ومذاقه المميز، ويمكن تحضير الكريب بأكثر من حشوة حسب الذوق، وهناك أيضاً كريب حادق باللحوم والجبن، وكريب حلو بالشوكولاتة والمكسرات المختلفة، ويمكن الحصول على الكريب بدءاً من العجينة بكل سهولة بمكونات بسيطة في المنزل.
طريقة عمل الكريب بالنوتيلا
يعد هذا النوع من الكريب من أكثر أنواع الكريب الشهيرة التي توجد في فرنسا كاملةً، ولكن طريقة تحضيره تختلف قليلاً في الدول العربية، فنجد:
المكونات:
- عجينة كريب جاهزة.
- كوب من النوتيلا.
- فراولة مقطعة شرائح.
- موز مقطع شرائح.
- صوص شوكولاتة.
- سكر بودر.
طريقة التحضير:
- نفرد العجينة وندهنها بالنوتيلا ثم نضع الفراولة والموز المقطعين شرائح.
- بعد ذلك نلف الكريب بالطريقة المعتادة.
- باستخدام صوص الشوكولاتة والسكر البودر يتم تزيين وجه الكريب بعد لفه.
طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة
الكريب بحشوة اللحمة المفرومة من ألذ أنواع الكريب الحادق المفضلة عند الجميع، ويمكن الحصول عليه كما يلي:
المكونات:
- عجينة كريب جاهزة.
- كيلو من اللحم المفروم.
- عدد 4 حبات بصل مفرومين ناعماَ.
- كوب من المشروم.
- عدد 4 ملاعق زيت.
- كزبرة مفرومة.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- أولاً نضع مقلاة بها زيت على النار ونضيف لها البصل المفروم حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- ثم نضيف قطع المشروم في المقلاة ونقلبه عدة ثواني ونضيف له اللحمة المفرومة ونقلبهم جيداً حتى تنضج اللحمة وتتشرب الماء.
- بعد ذلك نضيف كل من: الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، ونقلب جميع المكونات مع بعضها ونتركها دقيقتين، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نحضر عجينة الكريب ونفردها ونضع بها كمية مناسبة من حشوة اللحم المفروم ونلف الكريب كما نشاء.
- ثم نضع الكريب في طاسة بها مسحة زيت على النار عدة ثواني من كل وجه حتى يأخذ اللون الذهبي ويتحمر وجهه.
- في النهاية يقدم الكريب ساخناً .
- بجانب المشروبات الغازية المفضلة، والكاتشب، والبطاطس المحمرة.
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