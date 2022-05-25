مقشر طبيعي من المنزل هيرجعك بيضة زي القشطه تعرفي عليه

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عمر شويل - جدة التقشير من الخطوات التجميلية الهامة للبشرة التي تعطي بشرة نضرة وصحية، وهذا لأنه يقوم بإزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة ويعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهناك أكثر من نوع للتقشير منها ما هو تقشير كيميائي يتم باستخدام كريمات ومستحضرات تجميل صناعية ولكنه يمكن أن يضر البشرة ولا يتناسب مع كافة أنواع البشرة، وهناك تقشير طبيعي يمكن القيام به في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.

خلطة القهوة والسكر وزيت الزيتون للتقشير

تعتبر القهوة من أقوى مقشرات البشرة الطبيعية التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت التي تسد مسام البشرة، ويتم تحضير هذه الوصفة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب قهوة.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نبدأ بخلط كافة المكونات معاً ليتكون خليط متجانس. ثم نضع الخليط على الوجه والجسم ونفرده جيداً، مع مراعاة تدليك البشرة به بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. في النهاية نغسله باستخدام ماء فاتر فقط.

خلطة السكر وجوز الهند

هذه الوصفة تحتاج لعدة مكونات بسيطة لتحضيرها مثل:

نصف كوب سكر خشن.

ملعقتان صغيرتان زيت جوز الهند.

ملعقة عصير خيار صغيرة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ثم نضع به مقادير المكونات السابقة ونخلطها جيداً مع بعضها. بعد ذلك نفرد الخليط على البشرة جيداً مع التدليك به بحركات دائرية. ثم نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ونشطفه بماء فاتر.

مقشر القهوة وخل التفاح

يتميز مقشر القهوة وخل التفاح بأنه من أنواع المقشرات الفعالة للجسم التي تساعد كثيراً في نضارة البشرة وحيويتها، ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

مقدار ربع كوب بودرة قهوة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح الطبيعي.

خطوات التحضير: