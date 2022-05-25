نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة فعالة لعلاج شيب الشعر المبكر والشعر الأبيض بمكون طبيعي من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة فعالة لعلاج شيب الشعر المبكر والشعر الأبيض بمكون طبيعي من مطبخك، يرجع السبب الرئيسي في ظهور الشعر الأبيض هو نقص معدل إفراز هرمون الميلانين في الجسم مما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض، وهذا الأمر طبيعي يحدث للسيدات والرجال مع مرور الوقت والازدياد في العمر، أما بالنسبة للشيب فله نوعان: شيب طبيعي لتقدم العمر، شيب مبكر الذي يظهر قبل الثلاثين عاماً، ويمكن القضاء على الشعر الأبيض بوصفات طبيعية.

وصفة معجزة لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض بمكونات سريعة المفعول

توجد الكثير من العوامل التي تؤدي لظهور شيب الشعر ومنها عدم ترطيب الشعر أو كثرة استخدام الصبغة.

حيث تتسبب في تساقط الشعر كما أنها سريعاً ما يزول مفعولها علي عكس المواد الطبيعية.

ولكن يجب المداومة عليها لفترة للحصول علي أفضل نتيجة ولهذا سوف أقدم لكم وصفة فعالة لعلاج شيب الشعر المبكر.

وصفة القرنفل لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض نهائياً



يعد القرنفل مكون غني بالفيتامينات والعناصر الهامة لتغذية الشعر من الداخل كما يقوم بعلاج الشيب بدون عودة.

مكونات الوصفة:

مقدار ربع كوب زيت قرنفل.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

مقدار نصف كوب زيت سمسم.

كوب من الكريم المرطب.

مقدار نصف كوب من زيت الخردل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط كل المكونات التي تم إحضارها معاً في وعاء حتى تكون خليط متجانس. بعد ذلك نفرد الخليط على الشعر بشكل كامل من الجذور وحتى الأطراف. يجب ترك الخليط على الشعر لمدة ساعات. بعد ذلك نغسل الشعر جيدًا بماء فاتر وشامبو. ينصح باستخدام هذه الوصفة بمعدل ٣ مرات كل أسبوع لنحصل على أفضل نتيجة في القضاء على الشعر الأبيض بشكل طبيعي.

وصفة زيت جوز الهند للتخلص من الشعر الأبيض



الجدير بالذكر أن زيت جوز الهند من أكثر المواد والزيوت الطبيعية التي تتفاعل بشكل بكير مع القرنفل لتعطي للشعر فوائد كثيرة،

وأهم هذه الفوائد هي التخلص من الشعر الأبيض والشيب، ويتم تحضير تلك الوصفة كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقة زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

طريقة التحضير والاستخدام: