طريقة عمل أيس كريم البطيخ لا يقاوم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل أيس كريم البطيخ الأشهر لهذا الصيف، من الفواكه اللذيذة في فصل الصيف والتي تعمل على ترطيب الجسم بجانب فوائده العديدة هو البطيخ، فإذا كنتِ من محبي هذه الفاكهة سوف تفكرين في تناوله بأشكال عديدة مثل العصير، ربما تفضلين عمله أيس كريم، لذا سوف نتعرف على طريقة عمل أيس كريم البطيخ من خلال هذا المقال.

طريقة عمل أيس كريم البطيخ

الأيس كريم من المرطبات التي يكثر استخدامها في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة، يمكنك التعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية:

المكونات المطلوبة

أربعة أكواب من قطع البطيخ الخالية من البذور.

ربع كوب من الماء.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الزبادي قليل الدسم.

طريقة تحضير آيس كريم البطيخ

في إناء صغير على النار أضيفي الماء والسكر واتركيه حتى يذوب تماما، ثم ضعيه جانبا حتى يبرد. ضعي قطع البطيخ في وعاء الخلاط الكهربائي ثم افرميه حتى يصبح سائلا. في وعاء كبير اسكبي عصير البطيخ وأضيفي إليه الزبادي وعصير الليمون والماء. حركي المكونات حتى تمتزج جيدا. في وعاء معدني ضعي جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد. اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر عند التقديم، ثم ضعيه في أكواب التقديم.

طريقة عمل أيس كريم البطيخ في المنزل

سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل أيس كريم البطيخ في المنزل من خلال السطور التالية:

المكونات المطلوبة

كوب من السكر البودر.

ثلاث أكواب من البطيخ الخالي من البذور ومضروب في الخلاط.

كوبان من اللبن البارد.

كوب كريم شانتيه بدون سكر، من الممكن استبدالها بكوب من الحليب المكثف المحلى، كوب من الكريمة الصاقعة.

طريقة التحضير أيس كيم البطيخ في المنزل

يمكن تحضير أيس كريم بطيخ في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية: