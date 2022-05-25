نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أيس كريم البطيخ لا يقاوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل أيس كريم البطيخ الأشهر لهذا الصيف، من الفواكه اللذيذة في فصل الصيف والتي تعمل على ترطيب الجسم بجانب فوائده العديدة هو البطيخ، فإذا كنتِ من محبي هذه الفاكهة سوف تفكرين في تناوله بأشكال عديدة مثل العصير، ربما تفضلين عمله أيس كريم، لذا سوف نتعرف على طريقة عمل أيس كريم البطيخ من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أيس كريم البطيخ
الأيس كريم من المرطبات التي يكثر استخدامها في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة، يمكنك التعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية:
المكونات المطلوبة
- أربعة أكواب من قطع البطيخ الخالية من البذور.
- ربع كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب من الزبادي قليل الدسم.
طريقة تحضير آيس كريم البطيخ
- في إناء صغير على النار أضيفي الماء والسكر واتركيه حتى يذوب تماما، ثم ضعيه جانبا حتى يبرد.
- ضعي قطع البطيخ في وعاء الخلاط الكهربائي ثم افرميه حتى يصبح سائلا.
- في وعاء كبير اسكبي عصير البطيخ وأضيفي إليه الزبادي وعصير الليمون والماء.
- حركي المكونات حتى تمتزج جيدا.
- في وعاء معدني ضعي جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.
- اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر عند التقديم، ثم ضعيه في أكواب التقديم.
طريقة عمل أيس كريم البطيخ في المنزل
سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل أيس كريم البطيخ في المنزل من خلال السطور التالية:
المكونات المطلوبة
- كوب من السكر البودر.
- ثلاث أكواب من البطيخ الخالي من البذور ومضروب في الخلاط.
- كوبان من اللبن البارد.
- كوب كريم شانتيه بدون سكر، من الممكن استبدالها بكوب من الحليب المكثف المحلى، كوب من الكريمة الصاقعة.
طريقة التحضير أيس كيم البطيخ في المنزل
يمكن تحضير أيس كريم بطيخ في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم خفق الكريم شانتيه والسكر واللبن بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام متماسك.
- أضيفي عصير البطيخ إلى الخليط السابق، كما يمكن إضافة لون طعام أحمر من أجل تدعيم اللون.
- حركي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- اسكبي الخليط في علبة من البلاستيك محكمة الغلق، ثم ضعيها في الفريزر لمدة 8 ساعات، ثم يوضع في أكواب التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أيس كريم البطيخ لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.